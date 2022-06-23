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直播／疫情持續緩降！新增確診降到4萬以下？莊人祥說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 14:00:00

中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布國內新增52,246例COVID-19確定病例，分別為52,213例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增171例死亡。指揮中心莊人祥表示，周二、周三的數字通常是一周中最高，預計從今天起每日新增的本土確診病例可望降低到5萬，或者甚至4萬例以下。最新疫情狀況，將在記者會上由發言人莊人祥進一步說明。

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國內疫情持續呈現緩降趨勢，過去兩天未如醫療應變組副組長羅一鈞所預言的，下降到單日新增5萬人以內，不過也相去不遠。而莊人祥昨日表示，從今天起應該可以順利看到病例數進一步下降。另外，莊人祥在記者會也透露，猴痘將正式列為第二類法定傳染病。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由發言人莊人祥主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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