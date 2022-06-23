快訊／本土確診＋48283！死亡個案增166人　境外移入73例

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指揮中心指出，今日新增166例本土病例死亡個案，為102例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、150例具慢性病史、118例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至6月21日，死亡日期介於6月6日至6月20日。
指揮中心說明，今日新增73例境外移入個案中，44例男性，29例女性；年齡介於未滿10歲至80多歲，感染國家為越南及美國(各5例)，阿拉伯聯合大公國(3例)，加拿大、英國、以色列、沙烏地阿拉伯、印尼、法國及日本(各1例)，另53例感染國家調查中。入境日介於今年6月21日至6月22日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,021,521例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,529,998例排除)，其中3,487,599例確診，分別為14,032例境外移入、3,473,513例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計5,817例COVID-19死亡病例，其中5,802例本土，個案居住縣市分布為新北市1,575例、臺北市845例、桃園市496例、臺中市491例、高雄市449例、臺南市330例、彰化縣263例、屏東縣210例、基隆市158例、南投縣134例、宜蘭縣131例、雲林縣120例、苗栗縣105例、花蓮縣92例、新竹縣89例、嘉義縣87例、臺東縣82例、嘉義市75例、新竹市53例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。