馬尾妹「穿小件比基尼攔車」 老司機一看：是英文老師
6月21日進入「夏至」節氣，太陽越來越毒辣，一名男網友在屏東東港碼頭拍下最美風景，一名馬尾辣妹穿比基尼站在路邊，肉感身材十分有料，照片發布8小時，按讚數達1.4萬，網友驚喊「這恥力...」而有老司機一眼就認出女子身分。
男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上傳3張照片，一名紮著灰金色馬尾的妙齡女子，穿小SIZE藍色比基尼，一手推大行李箱，另一手揹包包，站在東港碼頭門口，看似在攔車或等車，似乎是剛從小琉球結束行程的遊客。
由於馬尾妹直接穿比基尼行動，引起身旁的民眾騷動，疑似有男子轉頭行注目禮，原PO也驚呼「夏天到了！」網友暴動留言：「這就是我常說的，對夏天又愛又恨」、「肉多多」、「這身材很棒」、「有點肉的這種最完美了」、「這是東坡肉教學嗎」、「她是忘了穿衣服出門吧」、「很正常啊！奇怪的地方在哪」、「那個已婚人士我就不tag了，怕家庭革命」！
有不少眼尖的老司機透露馬尾妹身分，指對方是英文老師「倪娜」，個人推特很有名，本人IG介紹自己是素人模特兒，身兼家教、老師的工作，而倪娜推特確實有穿類似款比基尼的自拍，限時動態也表示在外面待了6天5夜，累到必須補眠。（編輯：楊穎軒）