COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

影／立陶宛擊中俄弱點？加里寧格勒恐被孤立　居民反應曝

▲立陶宛配合歐盟制裁，停止運送部分物資到加里寧格勒一事惹怒俄羅斯。圖為從俄羅斯抵達立陶宛首都的貨運火車。（圖／美聯社／達志影像）
▲立陶宛配合歐盟制裁，停止運送部分物資到加里寧格勒一事惹怒俄羅斯。圖為從俄羅斯抵達立陶宛首都的貨運火車。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-23 12:02:152022-06-23 13:06:13

立陶宛政府近日宣布，不允許歐盟對俄制裁清單上的商品，再經由立陶宛從陸路進入俄國位於波羅的海的外飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad），導致立陶宛與俄羅斯關係惡化，俄方並揚言報復。加里寧格勒的居民表示，物價將因此飆升，紛紛提前搶購，但也有人認為，負面影響只是一時的，立陶宛最終將無功而返。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，立陶宛外交部於20日表示，依據3月15日通過、6月17日生效的歐盟第4波對俄制裁規定，禁止俄羅斯途經立國、在加里寧格勒與俄羅斯其他地區之間，運送遭歐盟制裁的貨品，包括煤炭、金屬、建築材料、高科技產品等等。

由於歐盟已針對俄國航空公司實施禁飛令，航運已是少數尚未受阻礙的通路，而加里寧格勒作為與俄羅斯本土沒有連接的外飛地（夾在立陶宛與波蘭之間），是俄羅斯制衡北約的戰略要地，也是俄軍波羅的海艦隊基地所在，不過特殊的地理位置現在卻成為立陶宛揭示俄國弱點的箭靶，特別此處的補給向來依賴從立陶宛等國的輸入。

▲芬蘭的奧蘭群島，以及瑞典的哥特蘭島，都與俄國外飛地－加里寧格勒相當近。（圖／翻攝自每日郵報）
▲芬蘭的奧蘭群島，以及瑞典的哥特蘭島，都與俄國位於波羅的海之外飛地－加里寧格勒（紅色處）相當近。（圖／翻攝自每日郵報）
據悉在俄烏戰爭爆發前，每日通過立陶宛從俄國進入加里寧格勒的轉運火車可高達100班次。加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）指出，立陶宛的行動將會影響到該州一半的進口商品，不過同屬俄國波羅的海港口城市的聖彼得堡（Saint Petersburg）應能協助解決加里寧格勒的物資供應問題。

立陶宛政府宣稱，並未對加里寧格勒實施封鎖，而且即便制裁全面生效，受制裁的貨物數量也不到一半，何況其他未被制裁或尚未被制裁的貨物都照常在運輸。歐盟外交和安全政策高級代表波爾（Josep Borrell）也指出，立陶宛只是配合實施歐盟的制裁，並沒有採取任何單邊措施。

有當地居民受訪時表示，相關禁令當然會導致物資更昂貴，也更難取得，但過段時間一切都會恢復如常，認為立陶宛當局配合歐盟的制裁措施終將失敗，俄國會找到其他的運輸方法。不少民眾紛紛前往五金行採購材料。

在立陶宛宣布禁止部分貨物運往加里寧格勒後，俄羅斯與立陶宛的緊張關係不斷升級，戰火儼然已燒到波羅的海諸國，俄國並在波羅的海進行了反艦導彈演習，恫嚇意味十足。烏克蘭則呼籲立陶宛及歐盟，切勿對克里姆林宮做出任何讓步，形容俄羅斯此舉是對歐盟和北約的挑戰，任何讓步都將被俄羅斯視為弱點。


狂發文強調「台灣不是烏克蘭」！中國駐法使館被打臉

俄放行「中吉烏鐵路」　中國專家：解決被制裁的物流問題

歐洲航空業大塞車！通膨、罷工加缺工　恐陷惡性循環

全球暖化另類影響！研究：開闢新北極航道、繞過俄控制區

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀