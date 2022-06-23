影／立陶宛擊中俄弱點？加里寧格勒恐被孤立　居民反應曝

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由於歐盟已針對俄國航空公司實施禁飛令，航運已是少數尚未受阻礙的通路，而加里寧格勒作為與俄羅斯本土沒有連接的外飛地（夾在立陶宛與波蘭之間），是俄羅斯制衡北約的戰略要地，也是俄軍波羅的海艦隊基地所在，不過特殊的地理位置現在卻成為立陶宛揭示俄國弱點的箭靶，特別此處的補給向來依賴從立陶宛等國的輸入。
據悉在俄烏戰爭爆發前，每日通過立陶宛從俄國進入加里寧格勒的轉運火車可高達100班次。加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）指出，立陶宛的行動將會影響到該州一半的進口商品，不過同屬俄國波羅的海港口城市的聖彼得堡（Saint Petersburg）應能協助解決加里寧格勒的物資供應問題。
立陶宛政府宣稱，並未對加里寧格勒實施封鎖，而且即便制裁全面生效，受制裁的貨物數量也不到一半，何況其他未被制裁或尚未被制裁的貨物都照常在運輸。歐盟外交和安全政策高級代表波爾（Josep Borrell）也指出，立陶宛只是配合實施歐盟的制裁，並沒有採取任何單邊措施。
有當地居民受訪時表示，相關禁令當然會導致物資更昂貴，也更難取得，但過段時間一切都會恢復如常，認為立陶宛當局配合歐盟的制裁措施終將失敗，俄國會找到其他的運輸方法。不少民眾紛紛前往五金行採購材料。
在立陶宛宣布禁止部分貨物運往加里寧格勒後，俄羅斯與立陶宛的緊張關係不斷升級，戰火儼然已燒到波羅的海諸國，俄國並在波羅的海進行了反艦導彈演習，恫嚇意味十足。烏克蘭則呼籲立陶宛及歐盟，切勿對克里姆林宮做出任何讓步，形容俄羅斯此舉是對歐盟和北約的挑戰，任何讓步都將被俄羅斯視為弱點。