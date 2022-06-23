社子高溫飆36.7度！午後「3地區」防大雷雨、冰雹來襲
今（23）日全台灣真的是熱翻了！受到太平洋高壓勢力籠罩影響，今日上半天各地晴朗炎熱，上午最高溫落在台北市社子攝氏36.7度，台東金崙也有攝氏36.5度，彰化竹塘攝氏36.3度。中央氣象局持續針對全台13縣市發布高溫資訊，提醒民眾中午前後，大台北盆地、中南部近山區及平原地帶、東半部縱谷及台東南端一帶，要特別留意可能出現攝氏36度以上高溫，記得防曬並多補充水分。不過受到熱力作用影響，午後各地山區、中南部平地及大台北地區仍有大雷雨，局部地區不排除有冰雹出現，外出也要記得攜帶雨具備用。
根據氣象局最新發布的高溫資訊，今日中午前後嘉義市、台東縣地區，彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台北市、新北市地區，台中市、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號
由於天氣相當炎熱，根據衛福部統計，6月份截至昨（22）日為止，因熱傷害就診已有182人次，光是昨日就有25人次再創近日高點。特別提醒民眾，由於陽光照射強烈，紫外線指數偏高，中午前後請盡量避免戶外活動，待在室內要保持通風及涼爽。
氣象局預報員謝佩芸指出，明（24）日台灣依舊維持上午晴朗、午後有陣雨的型態，西半部地區白天高溫仍有攝氏33到35度，東部地區高溫約攝氏32到33度，外島澎湖、金門、馬祖高溫約攝氏29到31度。不過到了週末由於水氣增多，除了天氣依舊相當炎熱以外，各地午後雷陣雨範圍及強度都會變大，且有局部較大雨勢發生機率，尤其週六（6/25）中南部地區及各山區，很容易有短延時強降雨的出現，民眾安排戶外活動要留意天氣變化，而台東及恆春半島受到偏東南風影響有局部短暫陣雨，這樣的天氣型態會持續到下週一（6/27）。
下週二、週三（6/28~6/29）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，仍要留意可能有局部較大雨勢發生機率。