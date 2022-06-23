清大首屆學士後醫學系放榜　藥師、工程師、留美學霸報到

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清大後醫系主任周宏學表示，首屆招生因教育部核可名額時程較晚，從簡章公布至考試的規畫十分緊湊。「自然科學組」共有431位學生報名，相當踴躍；「智慧資訊科技組」則因同時要考「生物與生化」及「資訊科學」，與以往他校後醫系考科不同，考生準備不及，報名人數相對較少，共28人報名，僅1名錄取，明年考生有更充足時間準備應考，該組錄取人數應會增加。
周宏學指出，本屆錄取生大學主修科系涵蓋光電、化學、藥學、物理治療、生命科學等領域，符合後醫系多元選才的精神。除了專業筆試，考生還必須通過書審與8站的面試，展現對未來前往醫療資源不足地區服務的認同感及使命感。
清大指出，本屆共有3位錄取新生畢業自美國洛杉磯加大（UCLA）等海外名校。其中葉怡佑畢業於美國聖地牙哥加大（UCSD）醫學工程系，並獲美國耶魯大學、賓州大學、哥倫比亞大學及約翰霍普金斯大學碩士班錄取。
擁有亮眼學歷的她受疫情影響，前年返台遠距上課，課餘跟著醫師到基層義診，見到第一線醫療資源及人力短缺的困境，決定加入公費醫師的行列。
葉怡佑對醫材的研發特別有興趣，大學時曾參與研發可攜式的敗血症檢測儀。她表示，這款方便攜帶且平價的敗血症檢測儀，能讓病患不需要去大醫院，在地區小診所就能培養並精準判讀造成感染的細菌種類，且判讀時間也從過去的2天縮短為6小時。她從研發中，看見科技研發對基層醫療產生的重大影響，並加深報考後醫系的決心。
游涵喻從就讀台大藥學系期間就半工半讀，負擔自己的學費及生活費，持續到碩一，後來因經濟因素休學，在家附近的藥局擔任藥師來照顧家庭。如今家庭經濟壓力稍稍減輕，讓她得以重拾學業，她說，「公費制度幫助我更接近學醫的夢想。」
雖然就學期間得花許多時間打工，但游涵喻仍儘量抽出時間從事社會服務，包括到泰國偏鄉小學擔任志工教授英文、曾創辦英文讀書會、將活動收入捐給慈善機構。休學期間，發起關懷憂鬱症患者行動，每天撥出1小時陪伴病友。這些經歷鼓舞她想成為第一線精神科醫師，並投入相關研究的志向。
「智慧資訊科技組」唯一錄取生周明瑾，今年剛從陽明交大加速器光源科技與應用碩士學位學程電子組畢業，並已獲台積電預聘書。研究所期間，她想將科技運用在助人醫療上，因此選擇在醫學領域重新開始，並在現有的研究基礎上，從事醫學影像及AI人工智慧輔助診斷平台的研發。
周明瑾坦言，做出這個決定並不容易，尤其是面對希望她畢業後投入科技業的家人，得花許多心思說服他們並取得支持。她認為，清大後醫系的課程規畫結合了臨床與基礎醫學研究，可以帶給她飛躍式的成長，「我希望未來能成為研究型醫師，同時將科技推廣到偏鄉，用更高的效率彌補人力的不足。」
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