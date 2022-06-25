COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美到沒朋友！印度24歲妹「太愛自己」　穿婚紗跟自己成婚

▲24歲的印度女子賓杜（Kshama Bindu）舉行一場大婚，把自己嫁給了自己。（圖／美聯社／達志影像）
▲24歲的印度女子賓杜（Kshama Bindu）舉行一場大婚，把自己嫁給了自己。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-25 17:00:00

隨著同志驕傲月（pride month）的到來，世界各地許多城市大街上有一群人正推廣著「愛不分性別」，強調不論性向、性取向為何，都該有著與其他人相同的婚配權利。不過有人和異性結婚，有人和同性結婚，也有人選擇不結婚，那麼，你有聽過和自己結婚嗎？「自婚（sologamy）」是近幾年開始流行的觀念，象徵全然的愛自己、接受自己的一切，宣揚自愛（self-love）的精神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自婚在西方較為盛行，如今也傳入了印度，一名24歲的印度女子賓杜（Kshama Bindu）將在6月11日舉辦一場傳統印度教婚禮，而婚禮的唯一主角就是她自己。

▲24歲的印度女子賓杜（Kshama Bindu）舉行一場大婚，把自己嫁給了自己。（圖／美聯社／達志影像）
▲24歲的印度女子賓杜（Kshama Bindu）舉行一場大婚，把自己嫁給了自己。（圖／美聯社／達志影像）
「我只是想和大多數的女生一樣，成為新娘，穿上最漂亮的婚紗拍照，但我並不想成為誰的妻子，所以，我要和自己結婚。」賓杜說。

同婚在印度都還未合法，賓杜的自婚更是前所未聞，消息一出，在網路上引發相當大的討論，有人支持她這樣接納自己的作法，但也有人批評她根本只是想紅，或想逃避家庭責任。

  • 無論如何，婚禮勢在必行，她的家人與好友都將出席為她獻上祝福。
最後，賓杜表示，雖然她和自己結婚了，未來還是可能與人再婚，但不會因此就和自己離婚。


 

真「航海王」！日83歲老翁橫渡太平洋　寫下最高齡紀錄

18年救7百命！日「自殺守門員」巡輕生勝地　幫找回人生

飛機夢裡著火了！老戰友都吃驚　前世是二戰飛行員的男孩

烏克蘭超正環球小姐出爐！人美心善　戰時還化身暖心志工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀