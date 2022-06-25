美到沒朋友！印度24歲妹「太愛自己」 穿婚紗跟自己成婚
隨著同志驕傲月（pride month）的到來，世界各地許多城市大街上有一群人正推廣著「愛不分性別」，強調不論性向、性取向為何，都該有著與其他人相同的婚配權利。不過有人和異性結婚，有人和同性結婚，也有人選擇不結婚，那麼，你有聽過和自己結婚嗎？「自婚（sologamy）」是近幾年開始流行的觀念，象徵全然的愛自己、接受自己的一切，宣揚自愛（self-love）的精神。
自婚在西方較為盛行，如今也傳入了印度，一名24歲的印度女子賓杜（Kshama Bindu）將在6月11日舉辦一場傳統印度教婚禮，而婚禮的唯一主角就是她自己。
「我只是想和大多數的女生一樣，成為新娘，穿上最漂亮的婚紗拍照，但我並不想成為誰的妻子，所以，我要和自己結婚。」賓杜說。
同婚在印度都還未合法，賓杜的自婚更是前所未聞，消息一出，在網路上引發相當大的討論，有人支持她這樣接納自己的作法，但也有人批評她根本只是想紅，或想逃避家庭責任。
最後，賓杜表示，雖然她和自己結婚了，未來還是可能與人再婚，但不會因此就和自己離婚。
- 無論如何，婚禮勢在必行，她的家人與好友都將出席為她獻上祝福。