電價要漲了？王美花坦言國內電價低、調漲與否下周一審議
面對眾所矚目的電價議題，經濟部將在下周一（27日）召開電價費率審議會，經濟部長王美花今（23）日受訪坦言，國際能源價格高漲，電價費率審議會將討論數個方案，最後結果會由來自產業、官方及學界的委員們拍板定案，她也表示，台灣目前的電價與他國相比，「是非常低的」，經濟部會就整個方向做出合理的反應。
王美花今日出席南亞科12吋新廠動土典禮，會前受訪時針對備受關注的電價議題，她說明，因為受到俄烏戰爭的影響，全球燃料價格持續在高點，整個燃料成本的提升，對台電、中油的財務成本確實造成很大的壓力。
對此，許多媒體紛紛發出快訊報導王美花於受訪時指出，國內電價有「不得不漲的壓力」，隨後經濟部緊急滅火澄清，台電、中油由於是國營事業，因此承受了穩定物價的壓力，也承受了虧損，針對是否要調漲一事，要等下週一審議會來做決定，王美花並未於受訪時提到有「不得不漲的壓力」。
王美花今日指出，台灣目前的電價與他國相比，是非常低的，經濟部會就整個方向做出合理的反應，現在已有工作小組在召開會議，台電已提出幾個方案，供下週一召開的電價審議會討論。
她進一步表示，就經濟部來說，包括國際燃料成本高漲、中油台電財務成本，以及經濟部要穩定物價、照顧民生等幾個面向一起討論，目前電價方案還沒有決定，會在禮拜一的審議委員會，由來自產業、官方及學界的委員們拍板定案。