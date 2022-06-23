中市男女警官外出查勤兼汽旅開房　遭「靖紀」查獲

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據指出，檢舉者原本是針對清水分局蕭姓警官勤務不正常，督勤時段到處跑等缺失，但經警察局督察室「靖紀小組」人員展開跟監蒐證時，意外發現蕭員駕車至各單位查勤時段，車上另有一名身份不明女子隨行，二人於查勤後同行轉往台中市區各汽車旅館「休息」。經過蒐證錄影畫面比對確認，查出該隨行女子竟是清水分局一位馬姓女警官。
警圈爆料者指出， 蕭、馬二員過從甚密有其淵源，蕭姓警官擔任清水分局祕書室主任時，馬員在彰化縣警局通過三等特考，調派台中市警察局清水分局祕書室，由於祕書室有警友業務，蕭警官須與各分局警所警友會餐聚，當時仍單身的馬員即負責開車，也造就兩人之間許多獨處的機會。辦公室同仁對於兩人親密的互動本不以為意，但對蕭姓警官於年終打考績時，皆給馬員甲等，這就讓秘書室其他同仁心生質疑，也對兩人多次於同一天休假或請假，產生流言。之後分局作出處置，遂將蕭員調任至保安民防組。
清水分局雖將兩人從同單位拆離，但仍陸續有流言及勤務不正常的檢舉傳出，據爆料者說，督察室「靖紀小組」調出蕭姓警官車輛行車軌跡及監視畫面發現，蕭、馬二人若時間充裕即駕車，經台灣大道進台中市區，落腳於西屯區多家汽車旅館，若不便跑太遠，就開車到清水區「港區藝術中心」停車場，在車內「互動」。「靖紀小組」完成蒐證並攔查訪談後通報督察長，警局已將蕭姓警官調回市警局內勤職務，將馬姓女警官調至大甲分局。
清水分局的桃色事件並非第一椿，之前即有一名23歲的女員警多次「夜寢」51歲的副所長室，遭不滿的同仁「全都錄」並向外界爆料。事後警局三令五申同仁千萬要遵守職場倫理與警紀，但「警紀」似乎仍抵抗不了「費洛蒙」的威力。