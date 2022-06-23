素人變女優！正妹場記臨時救火拍謎片 「沒辦法回頭」
SOD演的都是真的！身材火辣的AV女優金寶娜（朵朵），演出不少國產成人影片，不過入行之前，她卻是一名劇組場記，卻因拍片前女主角臨時放鴿子，她自告奮勇頂替上陣，和男優展開親密接觸，那一刻起從素人變成女優，她才意識到「沒辦法回頭」。
金寶娜近日接受吳夢夢的網路節目「思春社」訪問，談起當初入行的經歷，原本擔任幕後人員，卻因為某次拍攝一波三折，連續兩位女優都無法上陣，迫在眉睫之際，她自告奮勇頂替上場，公司緊急SOP審核後決定讓她上場，從此踏入這一行。
金寶娜笑說第一次就非常難忘，拍攝場景在工地，不僅沒有床墊，還沒有冷氣、風扇，只能克難地在木板上進行親密接觸，男優還是熟悉的人選，現場尷尬情景讓她緊張得到吐出胃酸，男優也一直無法正常發揮，還好最後順利完成。事後她很感謝這次經驗，畢竟嘗試過最困難的工作環境，之後反而更順利，更快進入狀況。
雖是AV女優，但她很慎重看待演員這份工作，必須學會自律，不只要在片場表現專業，也要謹慎對外發言，把自己當成一個公眾人物看待，並努力保持體態完美，拍片前後都會觀察身體狀況，前幾天盡量避免出門，減少身體碰撞造成瘀青，上鏡才會好看。過去擔任場地經驗，讓她能在幕後觀察這個產業，反而更能消化其中的情緒，正視這個工作。