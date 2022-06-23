大巨蛋工期延宕　體育局：10月確定無法試營運

大巨蛋爭議持續蔓延，台北市議會工務委員會今（23）日針對大巨蛋議約內容有關體育賽事比例、撤銷國賠案、取消棒球博物館等議題，涉及建築法相關法規適用議題進行專案報告。對此大巨蛋籌備處副執行長陳世浩指出，大巨蛋主體構造已經完成，但有6%的進度牽涉到防火相關區劃，按規定目前不能施工。此外陳世浩也證實，遠雄在投資計畫書中表示10月會進行試營運，現階段也確定會跳票。
陳世浩在專案報告中指出，大巨蛋的主體構造大致上完成，現在在進行的是景觀鋪面跟消防相關設施。不過其中有6%的施作進度，主要是卡在內政部營建署性能審查還沒有通過，包括逃生梯、防火區劃防火門，按規定目前不能施作，要等變更設計完成後才能進行施作，「如果現在施作就會回到104年的問題，就是未按設計圖施工，恐怕又要停工。」
陳世浩也坦言，無法預估中央何時會通過，但已經有跟遠雄談過，變更設計一通過後，保守估計大概一個半月左右，「完成以後就會報竣工，都發局認可以後就會開始竣工之後的勘驗程序，完成後才會有所謂取得使照的狀況，才會有試營運或營運的問題。」
而針對遠雄在大巨蛋投資計畫書中表示，10月可進行試營運一事，陳世浩也直言「確定會跳票」，原因在於竣工之後還要進行勘驗程序，照現在的進度來說幾乎不可能在10月前完成勘驗並發放使用執照，而至於是否有機會在年底前取得使用執照？陳世浩則表示有難度，但這個是體育局方面督促遠雄要做到的目標。