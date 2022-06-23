夫妻全外遇玩太爽！色色不倫過程被連載成漫畫《偷情中》
日本懸疑愛情電影《偷情連載中》由黑木華、柄本佑主演，兩人飾演漫畫家夫妻，黑木華創作的漫畫連載的內容，則是丈夫自以為沒人知道的婚外情，然而她與駕訓班老師發生的淡淡愛戀，也出現在連載漫畫中，2人展開一攻一防的夫妻暗黑心理戰。
《偷情連載中》由日本新銳導演堀江貴大執導，將蔦屋書店原創故事大賽冠軍作品搬上大銀幕，演出陣容集結日本實力派演員共同飆戲，女主角由曾摘下柏林影后，並三度獲得有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院金像獎最佳女配角的黑木華擔任，男主角由柄本佑飾演外遇的丈夫，而老公的小三則是由人氣懸疑推理日劇《輪到你了》爆紅女星奈緒飾演，攜手詮釋不倫戀情。
女主角黑木華表示：「這部電影裡漫畫與真實的連接方式很有趣，也有大量令人緊張、懸疑的夫妻勾心鬥角劇情，兩位漫畫家最後的結果絕對顛覆觀眾想像！」柄本佑稱讚導演：「一開始接觸堀江導演的劇本就覺得非常完整，翻拍成電影後，更是顛覆所有人的想像，絕對精采。」
電影《偷情連載中》描述人氣少女漫畫家佐和子（黑木華 飾）發表了一部名為《老師，您能坐在我旁邊嗎？》的漫畫新作，內容描述的正是她的老公俊夫（柄本佑 飾）外遇的不倫故事。《偷情連載中》7月22日在台上映。