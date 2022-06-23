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台中打疫苗「雨淋日曬」　綠飆罵：盧市府出包必甩鍋中央

▲台中市議員陳世凱臉書，貼出今早南屯文山里文化館前，老人家頂著太陽排隊打疫苗的情形。（圖／陳世凱臉書，2022.06.23）
▲台中市議員陳世凱臉書，貼出今早南屯文山里文化館前，老人家頂著太陽排隊打疫苗的情形。（圖／陳世凱臉書，2022.06.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-23 14:48:422022-06-23 14:51:04

台中市鼓勵長者施打第4劑疫苗，連續兩天在各行政區開設47處快打站，昨天出現長者烈日下排隊2、3小時的亂象，市府雖宣稱已緊急改善，今天仍繼續排隊。市府官員答詢時表示，中央預估疫苗施打率為14%，導致禮券等準備數量不足；綠營議員痛批，盧市府只要出包，必甩鍋中央，嗆聲市長盧秀燕「與其在冷氣房裡道歉，不如去大太陽下陪老人家站站看」。

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今年5月，家長為了早點打到BNT兒童疫苗，帶孩子冒雨在醫療院所排隊，行政院長蘇貞昌為此指示在六都開兒童疫苗快打站，被台北市長柯文哲罵是「白痴政策」；藍綠口水滿天飛，爭相指對方陣營引用錯誤數據放假消息、應該移送法辦，這波「疫苗之亂」鬧了近半個月才平息。

▲5月底，民眾黨台中市議員候選人江和樹率先貼出家長在雨中排隊搶兒童疫苗，引爆第一波藍綠「疫苗之亂」。（資料畫面／江和樹臉書，2022.06.23）
▲5月底，民眾黨台中市議員候選人江和樹率先貼出家長在雨中排隊搶兒童疫苗，引爆第一波藍綠「疫苗之亂」。（資料畫面／江和樹臉書，2022.06.23）
不料才隔2星期，「疫苗之亂」竟出現第2章！昨天上午，許多老人頂著烈陽在台中市街頭，一排就是2、3小時，只為在市府的快打站接種第4劑疫苗。一次下大雨、一次曬烈陽，民眾抱怨打個疫苗，竟讓老人家和孩子日曬雨淋、嚐盡「水深火熱」的滋味。

昨天下午的防疫記者會，市長盧秀燕向全市老人家道歉，表示因施打情形太踴躍，導致一開始有點焦頭爛額，市府將延長施打時間、增加遮蔭和通風設備進行改善，保證大家都能打到疫苗，至於現場不夠發的禮券，將由專人送達到府。

但今天（23日）上午，部份快打站依舊大排長龍，市議會國民黨團為此緊急開會、要求市府說明原委；民進黨市議員林德宇在臨時會中砲轟市府，疫苗已經打第4輪，竟然還會出差錯，市府螺絲到底有多鬆？

民政局長吳世瑋答詢時一度表示，中央給的禮券不足導致延誤，被林德宇轟「中央只規範衛教品、根本沒給禮券」！衛生局長曾梓展連忙救援，指中央的衛教補助一直以禮券形式發放，這次中央估算施打率是14%，但實際來的人有7、8成，以致準備的數量不足。

▲台中市議員江肇國指出，市府宣稱已緊急改善，但人力依舊不足，今天大墩文化中心前，老人家照樣排成長龍。（圖／江肇國提供，2022.06.23）
▲台中市議員江肇國指出，市府宣稱已緊急改善，人力依舊不足，今天大墩文化中心前，老人家照樣群聚排長龍。（圖／江肇國提供，2022.06.23）
民進黨團議會總召江肇國續批市府太扯，明明是市府規劃錯誤、卻忙著大甩鍋給中央。他舉大墩文化中心為例，3小時內安排2400人、3線醫護開打，原預估施打率4成，也就是說從報到、填寫資料、打針到領完衛教品，每個人的時間只有38秒，結果老人家來了7成，每個人平均縮短成21秒。

江肇國說，就算加倍施打時間，「42秒打得完嗎？還扯禮券不足、講那些白賊話」，他嗆聲市長盧秀燕「與其在冷氣房裡道歉，不如去大太陽下陪老人家站站看」。市議員陳淑華批評，盧市府只要有是好的，就絕口不提中央、出狀況就以行政資源誤導大眾，指都是中央的問題。

▲蔡其昌今勘查舊山線鐵道，受訪時表示對排隊的老人家們感到不捨。（圖／蔡其昌辦公室提供提供，2022.06.23）
▲蔡其昌今勘查舊山線鐵道，受訪時表示對排隊的老人家們感到不捨。（圖／蔡其昌辦公室提供提供，2022.06.23）
參選下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌，今在會勘行程被問及此事，他表示昨天各快打站一團亂，疫苗還沒打到人先中暑、群聚增加染疫風險，市府雖宣稱已經改善，事實上今天還是繼續排隊，顯現市府沒有規劃能力與執行力，他為這些老人家感到很不捨。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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