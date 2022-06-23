台中打疫苗「雨淋日曬」　綠飆罵：盧市府出包必甩鍋中央

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不料才隔2星期，「疫苗之亂」竟出現第2章！昨天上午，許多老人頂著烈陽在台中市街頭，一排就是2、3小時，只為在市府的快打站接種第4劑疫苗。一次下大雨、一次曬烈陽，民眾抱怨打個疫苗，竟讓老人家和孩子日曬雨淋、嚐盡「水深火熱」的滋味。
昨天下午的防疫記者會，市長盧秀燕向全市老人家道歉，表示因施打情形太踴躍，導致一開始有點焦頭爛額，市府將延長施打時間、增加遮蔭和通風設備進行改善，保證大家都能打到疫苗，至於現場不夠發的禮券，將由專人送達到府。
但今天（23日）上午，部份快打站依舊大排長龍，市議會國民黨團為此緊急開會、要求市府說明原委；民進黨市議員林德宇在臨時會中砲轟市府，疫苗已經打第4輪，竟然還會出差錯，市府螺絲到底有多鬆？
民政局長吳世瑋答詢時一度表示，中央給的禮券不足導致延誤，被林德宇轟「中央只規範衛教品、根本沒給禮券」！衛生局長曾梓展連忙救援，指中央的衛教補助一直以禮券形式發放，這次中央估算施打率是14%，但實際來的人有7、8成，以致準備的數量不足。
民進黨團議會總召江肇國續批市府太扯，明明是市府規劃錯誤、卻忙著大甩鍋給中央。他舉大墩文化中心為例，3小時內安排2400人、3線醫護開打，原預估施打率4成，也就是說從報到、填寫資料、打針到領完衛教品，每個人的時間只有38秒，結果老人家來了7成，每個人平均縮短成21秒。
江肇國說，就算加倍施打時間，「42秒打得完嗎？還扯禮券不足、講那些白賊話」，他嗆聲市長盧秀燕「與其在冷氣房裡道歉，不如去大太陽下陪老人家站站看」。市議員陳淑華批評，盧市府只要有是好的，就絕口不提中央、出狀況就以行政資源誤導大眾，指都是中央的問題。
參選下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌，今在會勘行程被問及此事，他表示昨天各快打站一團亂，疫苗還沒打到人先中暑、群聚增加染疫風險，市府雖宣稱已經改善，事實上今天還是繼續排隊，顯現市府沒有規劃能力與執行力，他為這些老人家感到很不捨。
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