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挺陳時中參選台北市長　陳建仁：領導台北綽綽有餘

▲前副總統陳建仁表示，以陳時中的能力，若擔任台北市長領導城市是綽綽有餘。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.23）
▲前副總統陳建仁表示，以陳時中的能力，若擔任台北市長領導城市是綽綽有餘。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.23）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-23 14:42:38

距離年底台北市長選戰僅剩不到半年，民進黨候選人至今仍不明朗。前副總統陳建仁今（23）日接受網路媒體專訪時談到，衛福部長陳時中具備很好的統籌、協調、領導力，帶領台北市一定是綽綽有餘。

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▲英系張茂楠當選民進黨台北市黨部主委一職，也讓各界關注，英系力挺的陳時中是否有更大機率代表綠營出戰台北市長選舉。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
▲陳時中是否代表民進黨出戰台北市長選舉，受到高度關注。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
針對年底台北市長選戰，是否支持衛福部長陳時中代表民進黨參選，陳建仁表示，陳時中具備很好的統籌、協調、領導力，帶領台北市一定是綽綽有餘。

陳建仁認為，疫情影響2年半，自己如果去做指揮官，相信也不會做得像陳時中這麼好，因為指揮官必須要很有耐心，EQ、IQ、領導力等方面都要夠好，且指揮中心不是只有指揮衛福部，而是要指揮各部會一起在指揮中心討論，必須要有很好的統籌、協調、領導等能力。

陳建仁指出，以陳時中的能力來說，去領導台北市是綽綽有餘，也是很合適的人選，雖然有些人有負面批評，但陳時中確實是很值得大家信賴的政務官，如果台北市交到陳時中的手上，一定會更加蓬勃發展。

另外談及加入民進黨，陳建仁表示，當初加入民進黨，其實總統蔡英文並不知情，兩人彼此也沒談過，蔡僅有簽署入黨文件，且加入時也沒想到要擔任黨職，太太當時還很生氣為何沒告訴她要入黨，但自己認為加入民進黨是件很平凡的事，只是認同民進黨理念，也願意跟民進黨把台灣變得更好。

對於傳言接管指揮中心、納入台北市長民調，陳建仁笑說，真的覺得莫名其妙，自己身為一位科學家，認為做科學研究對人類健康也有貢獻，現在回到中研院進行學術界的工作真的很開心，也很享受其中。

陳建仁也透露，曾與副總統賴清德面對面聊過入黨一事，他說，兩人一直都是好友，「而當時賴清德也問白的(選總統)，我就跟他還原整個入黨過程，彼此聊一下」。

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