挺陳時中參選台北市長　陳建仁：領導台北綽綽有餘

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁認為，疫情影響2年半，自己如果去做指揮官，相信也不會做得像陳時中這麼好，因為指揮官必須要很有耐心，EQ、IQ、領導力等方面都要夠好，且指揮中心不是只有指揮衛福部，而是要指揮各部會一起在指揮中心討論，必須要有很好的統籌、協調、領導等能力。
陳建仁指出，以陳時中的能力來說，去領導台北市是綽綽有餘，也是很合適的人選，雖然有些人有負面批評，但陳時中確實是很值得大家信賴的政務官，如果台北市交到陳時中的手上，一定會更加蓬勃發展。
另外談及加入民進黨，陳建仁表示，當初加入民進黨，其實總統蔡英文並不知情，兩人彼此也沒談過，蔡僅有簽署入黨文件，且加入時也沒想到要擔任黨職，太太當時還很生氣為何沒告訴她要入黨，但自己認為加入民進黨是件很平凡的事，只是認同民進黨理念，也願意跟民進黨把台灣變得更好。
對於傳言接管指揮中心、納入台北市長民調，陳建仁笑說，真的覺得莫名其妙，自己身為一位科學家，認為做科學研究對人類健康也有貢獻，現在回到中研院進行學術界的工作真的很開心，也很享受其中。
陳建仁也透露，曾與副總統賴清德面對面聊過入黨一事，他說，兩人一直都是好友，「而當時賴清德也問白的(選總統)，我就跟他還原整個入黨過程，彼此聊一下」。