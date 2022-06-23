陳時中確診遲未轉陰！沒變重症是萬幸？莊人祥笑回這1句

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針對此事，外界依舊擔憂，會不會是陳時中身體還沒康復？對此，莊人祥先回應「李醫師可能是開玩笑」，之後便提到，指揮官身體狀況很好，李醫師可能因為主治小兒科，對成人的部分比較不清楚。
醫療應變組副組長羅一鈞則補充，關於廣播節目的說法，他自己有聽一下，那麼在對話情境下，是主持人先問部長為什麼還沒辦法陰性，李醫師才會了這句「沒有重症是萬幸」，並不是說部長身體狀況，就被列為應該很容易出現重症的意思。若根據統計，目前60多歲中，有0.59%為中重症，部長他有符合65歲、本身有慢性病，因此經過醫師評估有需要投藥，他有使用莫納皮拉韋。
羅一鈞解釋，這個說法，可能是因為先問快篩都不陰，李醫師才會用另外一個答題方式來回答，而他也強調「李醫師專業很夠，沒有要質疑他」，而且60多歲的長者本來就是高風險族群，本來就也是屬於需要投藥，來降低重症風險的對象。（編輯：林莞茜）
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