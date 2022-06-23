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陳時中確診遲未轉陰！沒變重症是萬幸？莊人祥笑回這1句

▲指揮中心發言人莊人祥（右）與醫療應變組副組長羅一鈞（左）共同主持疫情記者會。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥（右）與醫療應變組副組長羅一鈞（左）共同主持疫情記者會。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-23 15:07:46

今（23）日的中央流行疫情指揮中心疫情記者會，指揮官陳時中因快篩陽性依舊未出席，由發言人莊人祥主持，台大醫院小兒科醫師李秉穎則認為，陳時中屬於高風險族群「沒有變成重症已經很萬幸」，可能是他遲遲未轉陰的原因，對此，莊人祥回應「李醫師可能是開玩笑」，就他觀察部長狀況都很好，跟確診前的狀況沒有什麼太大問題，那李醫師這麼說，可能因為他是小兒科比較不清楚成人的部分。

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陳時中在6月12日快篩陽性，經視訊診療後確診，並進行為期7天的居家照護，他已在6月20日解隔，但快篩遲遲未轉陰，ACIP召集人、台大醫院小兒科醫師李秉穎，他今日接受在廣播節目中提到「陳時中屬高風險族群，『沒有變成重症就很萬幸了』」，雖然他有到疾管署辦公，但未出席防疫記者，可能是有考量會接觸人群的關係。

針對此事，外界依舊擔憂，會不會是陳時中身體還沒康復？對此，莊人祥先回應「李醫師可能是開玩笑」，之後便提到，指揮官身體狀況很好，李醫師可能因為主治小兒科，對成人的部分比較不清楚。

醫療應變組副組長羅一鈞則補充，關於廣播節目的說法，他自己有聽一下，那麼在對話情境下，是主持人先問部長為什麼還沒辦法陰性，李醫師才會了這句「沒有重症是萬幸」，並不是說部長身體狀況，就被列為應該很容易出現重症的意思。若根據統計，目前60多歲中，有0.59%為中重症，部長他有符合65歲、本身有慢性病，因此經過醫師評估有需要投藥，他有使用莫納皮拉韋。

羅一鈞解釋，這個說法，可能是因為先問快篩都不陰，李醫師才會用另外一個答題方式來回答，而他也強調「李醫師專業很夠，沒有要質疑他」，而且60多歲的長者本來就是高風險族群，本來就也是屬於需要投藥，來降低重症風險的對象。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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