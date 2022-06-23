微軟揭俄「戰略間諜」駭客攻擊！烏克蘭42盟國成頭號目標

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微軟董事長史密斯（Brad Smith）指出，隨著西方國家團結起來保衛烏克蘭，身為網路大國的俄羅斯也發動網路情報機構的實力瞄準烏克蘭以外的盟友國，自戰爭開打以來至少有1/4的網路侵略發動成功，莫斯科駭客自這些盟友國當中成功竊取相關數據並破壞部分資源。
報告指出，這些網路攻擊的目標當中，有2/3的國家皆來自北約成員國，其中美國作為首要目標，俄羅斯成功地在其境內增加了82%的影響力；國境比鄰烏克蘭、戰爭發動後便成為其主要軍事支援幹道、人道救援走廊的波蘭則是俄羅斯的第2目標。此外，過去這兩個月以來對於北約成員國丹麥、挪威與土耳其以及「準成員國」芬蘭、瑞典的戰略間諜行為也明顯有了增強。
另外微軟也指出，波羅的海國家愛沙尼亞在這波駭客侵略攻擊當中成功倖免，靠的是愛沙尼亞政府採用的雲端運算功能，能夠更容易偵測到來自外部的網路間諜攻擊；微軟表示，許多歐陸政府則仍未實施此方針，明顯的防禦弱點成為俄國駭客輕易破壞的目標。
報告中提到，被俄羅斯駭客瞄準的128個國際組織當中，包含了將近半數的政府機構，以及諸多智庫、人權團體等非政府機構，目標還包含通訊、能源、國防等企業。微軟提到，烏克蘭自戰爭以來展現了強大的數位防禦能力，包含組成數位軍團、將重要政府數據上傳至雲端以防炸毀等，但這波針對烏克蘭盟友的網路攻擊明顯更加強勁。