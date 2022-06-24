房市／不只北高夯！這兩區前4月買賣移轉年增率2-3成

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看準兩行政區房市發展並希望擴大服務範圍，信義房屋5月份拓展新興分店，「鳳山鳳頂店」是目前信義房屋全台最南端的服務據點，經營鳳山頂新特區、小港桂林商圈以及小港商圈。
鳳山鳳頂店店長楊馥蓮指出，北高雄有半導體大廠設廠議題，南高雄也有5G AIoT創新園區、亞洲新灣區等題材，在高雄整體利多拉抬以及既有剛性需求下，去年以來鳳山、小港的交易價量也受到明顯帶動。
以鳳山頂新特區為例，楊馥蓮說明，其地理位置位於台88快速道路南側，約是過埤路、頂庄路、鳳頂路及高鳳一路所包夾範圍，由於依傍快速道路，往返屏東或北高雄都很方便，可吸引有通勤需求者，或是本身在小港中鋼公司、鄰近工業區的工作人口購屋自住。當地主力產品包括屋菱8至15年車墅，平均總價依地坪介於1600至2200萬間，受傳產企業主或中高階主管喜愛，而屋齡10年內新大樓目前單價則在25萬左右，但多規劃小坪數2房，因此總價約在600至700萬間，吸引預算較有限的買方。
楊馥蓮也表示，越往南、靠近小港區，房價相對會更親民，不過，近期也有許多新建案推出，單價已站上2字頭。但因基期較低，因此目前主力買方除在地客，仍吸引不少無法負擔市中心蛋黃區房價的購屋族外溢至此，購屋剛性需求顯著。