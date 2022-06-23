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莫德納疫苗幼兒劑進貨45萬劑　7月中開打是「最慢目標」

▲指揮中心發言人莊人祥針對幼兒疫苗接種相關議題，做出回應。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥針對幼兒疫苗接種相關議題，做出回應。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-23 15:48:19

幼兒劑型的莫德納疫苗，日前已通過食藥署緊急使用授權(EUA)，將可供給國內5歲以下兒童進行接種，針對開打時程，先前指揮中心曾提到，將在7月中旬開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23）日表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)將會在下週三前，開會討論幼兒施打疫苗議題，進貨時程因為飛機位還在喬，這部分應該莫德納幼兒劑型疫苗先進來，但確定時間知道會跟大家說，至於開打時間，莊人祥則說「當然是越提早越好，7月中旬是最慢、最晚的目標」。

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食藥署17日宣布，核准莫德納疫苗可適用於6個月至5歲兒童接種，依據規劃，需施打兩劑，每劑0.25 ml(含25微克的mRNA)，施打間隔28天；根據日前指揮中心說法，後續還需經ACIP專家委員會審議，目前已有安排時間，也進行採購作業，預計7月初就可到貨45萬劑幼兒劑型莫德納疫苗，因打半劑，這批將提供90萬名幼兒使用。

莊人祥今日在疫情記者會相關議題，他也再度回應，針對5歲以下幼兒，輝瑞、莫德納疫苗都是屬於新的劑型，這部分當然都有持續在洽談，莫德納有在規劃進貨時間，也是最可能先進貨的，但飛機位還在調整，有確定時間會跟大家說明。

至於五歲以下幼兒接種時程，莊人祥說，當然會越提早越好，7月中旬是最慢、最晚目標。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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