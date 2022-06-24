喝氣泡水會傷牙？想當白開水喝 醫師解惑：小心「這點」
炎熱的天氣，民眾會用氣泡水來消暑解渴，品牌和口味也愈來愈多，網路還有流傳氣泡水的各種好處，但萬芳醫院家醫科徐聖侖醫師提出專業建議，氣泡水沒有太多神奇的功效，可以用來取代含糖飲量，但不適合完全取代一天的純水攝取，其中胃不好的民眾則要少喝。
以水打入二氧化碳製成氣泡水，看起來無熱量又健康，但民眾可以把氣泡水當一般白開水喝整天嗎？徐聖侖醫師表示，以醫師的立場還是不建議，希望還是以純水為主。他進一步解釋，因為氣泡水裡面含有二氧化碳，喝多了容易腹脹，或是打嗝的症狀變得比較明顯，所以如果本身胃部狀況不是那麼好，像是胃食道逆流或是胃潰瘍的病人來說，可能喝過多氣泡水，反而會加重症狀。
另外，網路流傳的氣泡水可促進新陳代謝、幫助腸胃蠕動甚至減肥等神奇功效，徐聖侖醫師直言：「這些相關的研究是比較少。」醫師再次強調，平常還是盡量以白開水為主，但如果真的非要喝到一些有味道的水，或是希望有點口感，氣泡水是可以拿來取代平常飲用的含糖飲料或者是汽水，默默地降低糖分的攝取，對於身體的負擔小，相對來說可以會好一些。
醫師也點出民眾對於氣泡水的疑慮，他說，很多人認為，喝氣泡水會傷牙齒。但其實氣泡水不會過度傷害牙齒，更傷牙齒的是含糖飲料，不會因為喝氣泡水，讓牙齒狀況變得比較差。
徐聖侖醫師建議，如果本身不排斥喝一般白開水的人，不需要為了減重、代謝、排便等去喝氣泡水，基本上純水的好處還是大於氣泡水。但如果每天都至少喝到一杯含糖飲料、手搖飲的族群，那可以嘗試用氣泡水取代含糖飲料，其實對身體來說是有幫助的。