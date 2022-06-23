右腿痛得像「有蟲鑽出來」 醫生示警：壓力大、免疫力下降當心「皮蛇」上身
一位女士因右邊大腿疼痛而上門讓醫師檢查，但檢查後並沒有發現任何神經學的症狀，台中市科博特診所院長劉博仁醫師在臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》表示，女士形容右腿痛得像「有蟲鑽出來」，第三天後才發現皮膚出疹，被診斷為「帶狀皰疹」。
帶狀皰疹病毒（varicella zoster virus），俗稱「皮蛇」，是水痘病毒所引發的疾病，人體在初次感染時會出現「水痘」症狀，康復後水痘病毒隱藏在人體神經結裡面，當壓力過大、營養不良、睡眠不夠、免疫力下降時，帶狀皰疹病毒就會突然再次活化，引起疼痛、皮膚出現紅疹和水泡。
疫情期間，不少人因長期生活作息不正常而產生無形的壓力，導致免疫力下降，因此增加罹患帶狀皰疹的機率。劉博仁提醒民眾，平常一定要多注意睡眠、注意營養的補充，可以的話諮詢醫生是否適合施打帶狀皰疹疫苗，透過疫苗提升免疫力，以降低感染帶狀皰疹的風險。此外，當出現不明原因的疼痛或皮疹水泡時，應盡快就醫治療，以加速痊癒時間，並減輕帶狀皰疹所導致的神經疼痛。
本文經劉博仁醫師 臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》授權報導
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