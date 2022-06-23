疫情再降溫＋48,356！兒童重症累計67例　1歲男嬰「哮吼胸凹」

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個案縣市分布
- 臺中市7,001例
- 高雄市6,722例
- 新北市6,296例
- 臺南市4,444例
- 桃園市4,105例
- 彰化縣3,618例
- 臺北市3,322例
- 屏東縣2,263例
- 雲林縣1,332例
- 苗栗縣1,167例
- 新竹縣1,158例
- 南投縣1,149例
- 嘉義縣1,060例
- 新竹市932例
- 宜蘭縣859例
- 嘉義市748例
- 花蓮縣665例
- 基隆市587例
- 臺東縣445例
- 澎湖縣246例
- 金門縣156例
- 連江縣8例
指揮中心指出，今日新增166例本土病例死亡個案，為102例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、150例具慢性病史、118例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至6月21日，死亡日期介於6月6日至6月20日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中2例比較年輕個案皆是30多歲男性，都有接種疫苗、慢性疾病，1例有慢性肝病，6月18日因肝病住院，返家後出現呼吸困難，6月19日至醫院就醫，檢驗確診，住院中不幸因肺炎併呼吸衰竭過世；另一位30多歲男性，本身有腎臟疾病、心臟病，6月18日快篩陽性確診，2天後在家昏迷緊急送醫，經急救，因心肺衰竭過世。
1歲多確診男嬰「哮吼症併呼吸窘迫」於加護病房觀察中
至於今日增新415例中重症個案，羅一鈞表示，兒童重症增加1例哮吼症，為1歲多男嬰本身無慢性病史，6月18日發燒，隔日快篩陽性確診，就醫後拿藥返家，隨後出現呼吸雜音、呼吸費力狀況，當日前往急診，有胸凹及呼吸困難等狀況，緊急插管使用呼吸器，診斷為哮吼症併呼吸窘迫，並在6月20日收治兒童加護病房，用類固醇、瑞德西韋等藥物治療，6月21日已順利拔管移除呼吸器，仍在加護病房觀察中，病況有改善。
羅一鈞總結，目前國內兒童重症累計67例，其中有19死亡案例，分別為腦炎21例、肺炎15例、敗血症3例、哮吼症8例、家中死亡5例、MIS-C13例以及共病2例。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54246
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