阿富汗強震死傷逾2600！當地醫院爆滿　民眾徒手挖掘救災

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阿富汗國營通訊社稍早更新了官方統計死傷人數，表示由於地震發生當下多數人處於睡眠之中，發現要逃的時候已經有些來不及了，光是在災情最嚴重的巴克迪卡省（Paktika）就有至少1000人喪命，還有超過1500人受傷，許多人傷勢危急被緊急送往醫院救治。
《法新社》報導指出，阿富汗在被塔利班政府接掌後，人道危機就逐漸惡化。本就缺乏緊急醫療資源的阿富汗，美軍撤離後許多國際救援組織和機構也在情勢所逼下跟著撤離，這場致命地震對山路崎嶇的阿富汗東部地區來說更是一次慘烈重挫；《美聯社》則稱，世界該如何向塔利班提供援助、塔利班是否接受都還是一大問題，現場救援人員至今仍在沒有重型機械與設備的條件下，赤手空拳的挖掘瓦礫堆中，此外地震後伴隨的大雨和強風亦使災後救援進度落後，阿富汗人民陷入多重的人道危機。
在地震發生後，塔利班最高領導人艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）和領導人之一的哈卡尼（Anas Haqqani）皆表示願意歡迎各國援助，而基於人道主義，包含聯合國人道主義協調辦公室（OCHA）、國際紅十字會和國際救援委員會（IRC）等組織都已派員進入搶救，但各國仍對資金援助方式表達保守態度，如何確保援助資金能透過正確的金流用在賑災上，而非最後流入塔利班政府手中將是這些國家最大的憂心之處。
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