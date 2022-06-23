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阿富汗強震死傷逾2600！當地醫院爆滿　民眾徒手挖掘救災

▲阿富汗22日一場致命地震奪走當地超過千條人命，由於當地救災設備不夠完善，焦急的民眾只能徒手搬開石塊。圖為當地女孩坐在瓦礫堆中。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿富汗22日一場致命地震奪走當地超過千條人命，由於當地救災設備不夠完善，焦急的民眾只能徒手搬開石塊。圖為當地女孩坐在瓦礫堆中。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-23 16:02:212022-06-23 16:09:43

阿富汗發生20年來最嚴重的地震災情，根據當局統計截至今（23）日為止，這場發生在凌晨的地震奪走了當地至少上千條人命，另外還有1600多人被送往醫院，許多民眾在半夢半醒間就被倒塌的房屋瓦礫和天花板活埋。阿富汗官方的巴赫塔爾通訊社（Bakhtar News Agency）指出，在災情最嚴重的地區有受輕傷的民眾協助將屍體運上塔利班政府派來的救援直升機，也有人徒手搬開石塊，試圖靠自己的力量找到受困的家人。

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這場地震是阿富汗當地自2002年以來，最為致命的一次地震，加上鄰近的巴基斯坦、印度等國大約有1.19億人都感受到這場地震帶來的晃動。美國地質調查所（USGS）測得地震規模5.9；歐洲地中海地震中心（EMSC）則測到芮氏規模已達6.1，《紐約郵報》形容這場地震為怪獸級（Monster）地震，顯示威力強大。

▲阿富汗強震造成至少千人喪生、1500人受傷後，美國表達悲痛之意，並說正在尋求提供協助的方式，包括與塔利班（Taliban）統治者對話的可能性。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿富汗強震造成至少千人喪生、1500人受傷後，美國表達悲痛之意，並說正在尋求提供協助的方式，包括與塔利班（Taliban）統治者對話的可能性。（圖／美聯社／達志影像）
阿富汗國營通訊社稍早更新了官方統計死傷人數，表示由於地震發生當下多數人處於睡眠之中，發現要逃的時候已經有些來不及了，光是在災情最嚴重的巴克迪卡省（Paktika）就有至少1000人喪命，還有超過1500人受傷，許多人傷勢危急被緊急送往醫院救治。

《法新社》報導指出，阿富汗在被塔利班政府接掌後，人道危機就逐漸惡化。本就缺乏緊急醫療資源的阿富汗，美軍撤離後許多國際救援組織和機構也在情勢所逼下跟著撤離，這場致命地震對山路崎嶇的阿富汗東部地區來說更是一次慘烈重挫；《美聯社》則稱，世界該如何向塔利班提供援助、塔利班是否接受都還是一大問題，現場救援人員至今仍在沒有重型機械與設備的條件下，赤手空拳的挖掘瓦礫堆中，此外地震後伴隨的大雨和強風亦使災後救援進度落後，阿富汗人民陷入多重的人道危機。

▲▲阿富汗22日一場致命地震奪走當地超過千條人命。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿富汗強震發生在凌晨，缺乏救援設備下民眾只能摸黑逃竄，等待白天在徒手挖開石塊。（圖／美聯社／達志影像）
在地震發生後，塔利班最高領導人艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）和領導人之一的哈卡尼（Anas Haqqani）皆表示願意歡迎各國援助，而基於人道主義，包含聯合國人道主義協調辦公室（OCHA）、國際紅十字會和國際救援委員會（IRC）等組織都已派員進入搶救，但各國仍對資金援助方式表達保守態度，如何確保援助資金能透過正確的金流用在賑災上，而非最後流入塔利班政府手中將是這些國家最大的憂心之處。
 

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