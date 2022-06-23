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獨／陶喆試音提醒2點！《原子》金星巴比激動快哭了

▲陶喆（左）親自試音提點，讓《原子少年》金星巴比相當興奮。（圖／野火娛樂提供）
▲陶喆（左）親自試音提點，讓《原子少年》金星巴比相當興奮。（圖／野火娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-23 16:17:092022-06-23 16:26:57

是金子總會發光！最強男團選秀節目《原子少年》，80位寶藏少年臥虎藏龍，除了唱跳高手，會創作的實力派唱將慢慢躍進觀眾眼裡，金星選手巴比年僅18歲，擁有低沈嗓音與R&B風格的唱腔，還會寫詞曲、混音，引起歌手陶喆的注意，在製作人詹仁雄引薦下，驚喜獲得和陶喆試音的機會。《NOWnews今日新聞》18日在見面會後台訪問巴比，他靦腆表示很興奮，期待跟偶像見面。

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▲陶喆（左）提醒巴比要練習高音域，穩定控制歌聲。（圖／野火娛樂提供）
▲陶喆（左）提醒巴比要練習高音域，穩定控制歌聲。（圖／野火娛樂提供）
金星唱跳實力兼具，一首〈怎麼會〉成功洗腦粉絲，在《原子》8大星球中人氣居高不下，巴比歌唱、舞蹈能力都很優秀，製作人詹仁雄對他很有信心，希望能打造出台灣版的火星人布魯諾（Bruno Mars），朝著唱跳作俱佳的歌手方向前進，想請陶喆幫他寫一首歌，甚至有機會未來去美國發展，得知消息當下，巴比激動得快哭了。

這次在陶喆面前獻唱，巴比特別自彈自唱〈愛很簡單〉。陶喆也不吝給出意見，要巴比「試著挑戰不同風格歌曲，開發自己的音域」，更大方提出願意讓巴比接受自己公司的專業歌唱訓練。知道巴比會創作，陶喆鼓勵他可以更大膽嘗試，甚至邀請巴比到他的錄音室錄製作品，願親自指導巴比。

▲《原子少年ATOM BOYZ》，金星表演整齊劃一。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年ATOM BOYZ》裡的金星，唱跳實力兼具，表演整齊劃一。（圖／野火娛樂提供）
▲金星舞台表演。（圖／野火娛樂提供）
▲金星舞台表演獲得導師給予高分。（圖／野火娛樂提供）
面對樂壇天王，巴比感覺比站上舞台還緊張：「要在陶喆面前說話都很緊張了，竟然還可以唱歌給他聽！謝謝我的老闆詹哥。」他試唱完向《NOWnews今日新聞》表示，「以一個還沒出道的練習生來說，有這個機會非常難得，雖然今天壓力很大也很緊張，但吸收到很多專業知識，了解自己很多不足的地方」。

巴比透露，陶喆特別提點他「唱歌穩定度」、「掌握高音」這兩部分，「高音一直是我很難突破的領域，真的還需要非常多時間練習，讓自己更加進步，我現在給自己一個小功課，就是每天練習唱我音域沒辦法駕馭的歌，每一天給自己壓力、讓自己更進步」，很感謝詹哥給他機會，促使他找到更進步的動力。陶喆經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示，他向來關注音樂新勢力，這次試音初步了解巴比的能力，但要以團隊出道或個人SOLO發片，專注發展方向不同，需要後續好好規劃。

▲愛紗與《原子少年》金星蔡朕（左起）、巴比、許孟維、Nelson、藍弟飆舞。（圖／野火娛樂提供）
▲愛紗與《原子少年》金星蔡朕（左起）、巴比、許孟維、Nelson、藍弟飆舞。（圖／野火娛樂提供）
除了巴比，製作人詹仁雄也會為金星打造專屬團綜節目，邀請歌手來跟他們比拚實力，導師坤達就是人選之一，「這個團綜很特別，因為他們能唱能跳，打歌的歌手應該很想來，已經安排不錯卡司，希望在《原子》播畢前能播出」。

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能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

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