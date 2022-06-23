獨／陶喆試音提醒2點！《原子》金星巴比激動快哭了

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這次在陶喆面前獻唱，巴比特別自彈自唱〈愛很簡單〉。陶喆也不吝給出意見，要巴比「試著挑戰不同風格歌曲，開發自己的音域」，更大方提出願意讓巴比接受自己公司的專業歌唱訓練。知道巴比會創作，陶喆鼓勵他可以更大膽嘗試，甚至邀請巴比到他的錄音室錄製作品，願親自指導巴比。
面對樂壇天王，巴比感覺比站上舞台還緊張：「要在陶喆面前說話都很緊張了，竟然還可以唱歌給他聽！謝謝我的老闆詹哥。」他試唱完向《NOWnews今日新聞》表示，「以一個還沒出道的練習生來說，有這個機會非常難得，雖然今天壓力很大也很緊張，但吸收到很多專業知識，了解自己很多不足的地方」。
巴比透露，陶喆特別提點他「唱歌穩定度」、「掌握高音」這兩部分，「高音一直是我很難突破的領域，真的還需要非常多時間練習，讓自己更加進步，我現在給自己一個小功課，就是每天練習唱我音域沒辦法駕馭的歌，每一天給自己壓力、讓自己更進步」，很感謝詹哥給他機會，促使他找到更進步的動力。陶喆經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示，他向來關注音樂新勢力，這次試音初步了解巴比的能力，但要以團隊出道或個人SOLO發片，專注發展方向不同，需要後續好好規劃。
除了巴比，製作人詹仁雄也會為金星打造專屬團綜節目，邀請歌手來跟他們比拚實力，導師坤達就是人選之一，「這個團綜很特別，因為他們能唱能跳，打歌的歌手應該很想來，已經安排不錯卡司，希望在《原子》播畢前能播出」。