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高雄今新增6711確診　陳其邁：病毒還會再流行一段長時間

▲高雄市今天新增6711例確診，市長陳其邁引述台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙所借鏡的紐西蘭跟台灣疫情比較，他認為，病毒會還是會拖一段長的時間。(圖／高市府提供)
▲高雄市今天新增6711例確診，市長陳其邁引述台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙所借鏡的紐西蘭跟台灣疫情比較，他認為，病毒會還是會拖一段長的時間。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-23 16:52:28

高雄市今(23)日新增6711例確診，市長陳其邁防疫記者會中引述台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙所借鏡的紐西蘭跟台灣疫情比較，他認為，台灣跟紐西蘭型態類似，在緩步下降，之後一定會拖一個尾巴，他評估病毒會保持一定比例在社區流行，案件數不會多，但還是會拖一段長的時間。陳其邁也強調，感染過BA.2又打疫苗，對BA.4免疫力似乎好一些，因此打疫苗還是很重要。

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▲6月23日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲6月23日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)

▲市長陳其邁引述台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙所借鏡的紐西蘭跟台灣疫情比較，緩步下降，之後一定會拖一個尾巴。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁引述台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙所借鏡的紐西蘭跟台灣疫情比較，緩步下降，之後一定會拖一個尾巴。(圖／高市府提供)
中央今天公布高雄有6722例本土個案，扣除11例經疫調轉銜，高市府公布新增6711例本土個案，確診數連日下降。衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體案量正下降中，今天確診數6711例是這周以來相對低的確診數。

▲高雄市確診個案疫苗覆蓋率與盛行率。(圖／高市府提供)
▲高雄市確診個案疫苗覆蓋率與盛行率。(圖／高市府提供)
潘炤穎指出，今天盛行率來到14.06%，比率在六都排序裡不高也不低，在全國平均水準左右。分析各年齡層盛行率，目前0-4歲因為沒有疫苗涵蓋率，盛行率18.34%是最高；再來是社交活動相對複雜的20-29歲、30-39歲盛行率相對高。

陳其邁表示，疫情從北部開始到中南部都會區，並漸漸擴散到鄉村，在城市跟鄉村流動，會拖一段時間到全台灣盛行率比較一致的情況下，疫情才會再慢慢往下走，也會受到新的變種病毒株影響，而有新的個案。

不過，陳其邁也認為，看起來確診過又打疫苗的人對BA.4、BA.5免疫會好一些，所以打疫苗還是重要的方式，尤其是長輩和小朋友。

陳其邁表示，65歲以上長輩可接種第4劑疫苗，高雄市開設8站社區接種站，醫院專診有7診次，高雄438家合約診所也可預約施打。莫德納疫苗也提供6-11歲、65歲以上對向施打，可上高雄市疫苗預約系統上網預約；BNT社區接種站也有6站，提供5-11歲兒童施打1、2劑，施打日期是6月25日；BNT疫苗特別診則有提供6個醫院專診，對象是12歲以上，也可以上網路預約。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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