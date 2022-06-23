高雄今新增6711確診　陳其邁：病毒還會再流行一段長時間

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中央今天公布高雄有6722例本土個案，扣除11例經疫調轉銜，高市府公布新增6711例本土個案，確診數連日下降。衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體案量正下降中，今天確診數6711例是這周以來相對低的確診數。
潘炤穎指出，今天盛行率來到14.06%，比率在六都排序裡不高也不低，在全國平均水準左右。分析各年齡層盛行率，目前0-4歲因為沒有疫苗涵蓋率，盛行率18.34%是最高；再來是社交活動相對複雜的20-29歲、30-39歲盛行率相對高。
陳其邁表示，疫情從北部開始到中南部都會區，並漸漸擴散到鄉村，在城市跟鄉村流動，會拖一段時間到全台灣盛行率比較一致的情況下，疫情才會再慢慢往下走，也會受到新的變種病毒株影響，而有新的個案。
不過，陳其邁也認為，看起來確診過又打疫苗的人對BA.4、BA.5免疫會好一些，所以打疫苗還是重要的方式，尤其是長輩和小朋友。
陳其邁表示，65歲以上長輩可接種第4劑疫苗，高雄市開設8站社區接種站，醫院專診有7診次，高雄438家合約診所也可預約施打。莫德納疫苗也提供6-11歲、65歲以上對向施打，可上高雄市疫苗預約系統上網預約；BNT社區接種站也有6站，提供5-11歲兒童施打1、2劑，施打日期是6月25日；BNT疫苗特別診則有提供6個醫院專診，對象是12歲以上，也可以上網路預約。
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