半導體產能滿載助攻　5月工業生產指數連28紅創高

根據經濟部的數據顯示，5月工業生產指數為135.28，較上月增加2.81%，其中製造業增加2.57%；經季節調整後，工業生產減少0.71%，製造業減少0.52%。
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統計處副處長黃偉傑細探5月份製造業生產指數創高，以及連續28個月正成長的原因，因受惠於新興科技及企業數位轉型持續推展，帶動半導體產能維持滿載，然而，傳統產業因市場需求趨緩及中國封控等影響，抵銷部分增幅。
黃偉傑頗析兩大產業，首先，在資訊電子產業方面，電子零組件業年增14.17%，是推升製造業生產成長的主要貢獻，其中積體電路業在5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強下，年增22.50%；電腦電子產品及光學製品業年增3.76%，主因雲端資料服務、網路設備需求熱絡，以及缺料問題漸次緩解所致。
至於傳統產業方面，因下游防疫產品需求減緩、部分產業停車定檢， 加上中國大陸防疫封控影響下單意願，導致化學原材料業年減6.67%、基本金屬業年減3.84%、機械設備業年減1.23%；而汽車及其零件業也因中國封控加劇零件短缺，年減 16.17%，只有電動小型轎車需求續強，抵銷部分減幅。
黃偉傑說，隨著中國逐步解封及各國陸續鬆綁邊界管制，有利於活 絡全球經貿，加上5G 應用、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續呈強勁，以及半導體廠商持續擴增產能，均有助於維繫台灣製造業生產成長動能，但要注意俄烏戰爭尚未停歇、全球通膨壓力攀升、供應鏈瓶頸未解，以及疫情反覆不定等因素，皆會導致全球經濟前景帶來下行風險， 恐影響未來台灣製造業生產表現。
依據經濟部調查，製造業者認為111年6月生產量將較5月增加的廠商家數占10.6%，持平者占74.2%，減少者占15.2%，以家數計算製造業生產動向指數為47.7，按產值計算的動向指數為49.4，預期6月生產指數將較5月減少。