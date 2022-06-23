不祥之兆？船沉、大火停電 香港七一回歸前夕意外頻傳
香港即將在7月1日迎來回歸25週年紀念，港府將在本月底以及7月初舉行慶回歸及新政府宣誓典禮。不過與過往不同，北京和港府至今沒有明確指出，習近平是否會赴港參與，引發外界揣測。不過在七一前夕這個敏感時刻，近來香港接連傳出珍寶海鮮舫沉沒、輸電橋焚毀等事件，讓外界紛紛聯想到「不祥預兆」。
綜合港媒報導，距離香港七一回歸25週年紀念僅剩下不到10天，屆時香港候任特首李家超將會正式上任，雖然習近平是否訪港目前尚是未知數，但香港當地已經如臨大敵，有消息指出，港府已經派出多達千名警員負責當日警備，並要求每人都得進行閉環管理。
但香港近來發生多起事故。有著64年歷史、被認為是香港代表的水上餐廳「珍寶海鮮舫」因結束營業無人接手，而被拖離深灣原址，不料在18日行經西沙群島海域，遭遇風浪而進水，19日沉入海中，已無法打撈。
6月21日晚間，中華電力一座輸電橋因不明原因起火，導致元朗、天水圍及屯門10多萬戶居民受影響想，許多店舖也因為大停電被迫停業，附近醫院也一度受影響，連港鐵電車也無法行駛。輸電橋由於不耐大火高溫，已經倒塌。
在七一前夕接連發生多宗事件，外界有聲音認為是「不祥之兆」。《信報》22日的社評指出「前日驚聞珍寶海鮮舫沉沒汪洋大海的噩耗，昨日又有元朗宏達路近朗屏港鐵站電力公司設施起火爆炸，烈焰沖天導致港鐵服務受阻，屯門、元朗及天水圍一帶大停電。適逢七一慶回歸二十五周年前夕，沉船和火災讓不少人聯想到不祥之兆。」