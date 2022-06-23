疫情讓人無法追夢？劉柏園：跳脫舒適圈就是有價值的冒險

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今日會上也邀請基金會支持的兩位大夢青年，一位是台灣海外高峰極限探險家呂忠翰，另一位則是台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠。基金會指出，這兩位2022年正在進行的大夢計劃分別是「前進十四峰」（目前已征服全球7座高峰）與「前進西甲」（西班牙足球甲級聯賽），基金會期待能透過他們的故事，激勵更多社會大眾勇敢開創自己的冒險篇章。
而每年夏天都會舉辦的Summer School，今年主軸為「潮你的冒險」，將前進山海圳國家綠道，透過「岸到頂」的野營冒險讓學員們學習如何適應各種環境，了解台灣在地歷史人文。在超過60公里的徒步行程中，讓學員體驗從裝備、烹飪到野營搭棚等全數自理的過程。
不過，談起年輕人的熱血，這兩年因為疫情，許多人都暫時停止追夢，甚至認為「時間被偷走了」。為此，劉柏園指出，「確實時間被偷走了」，他自己也是覺得這兩年一下就過，沒有那麼踏實。他分享，這兩年因為疫情，整個世界的步調都變慢，但那反而可以靜下心好好思考，可能接下來自己人生會有什麼樣的改變或計畫，強調「雖然時間變慢，但慢有慢的過法」。
至於冒險這件事情，劉柏園也再三強調，冒險不一定是要做多大的事情，只要是做出一件平常根本不會去做的，讓自己跳脫舒適圈，其實就是一種有價值的冒險。
劉柏園也提到呂忠翰的例子，說他就是一個很純粹的人，對冒險的態度其實很單純，例如他就是堅持要用無氧，但他也提過，如果真的不行了，他也不會一定堅持無氧，但他就是敢去試試看。這種精神態度自己其實很推崇，總是什麼事情都去試試看，敢去作夢，而且這些夢是有意義的，那就是一件很棒的事情。
劉柏園說，呂忠翰就有這樣的特質，雖然呂忠翰幾度攀爬高峰，曾經遇上神智不清斷片的時候，手指頭也因為凍傷組織壞死，可能差點要被截肢，但他相信這個過程對呂是一件好事，因為他知道自己的極限在哪，相信對他接下來冒險能更知道如何駕馭環境跟他之間的關係。