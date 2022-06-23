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疫情讓人無法追夢？劉柏園：跳脫舒適圈就是有價值的冒險

▲橘子關懷基金會創辦人劉柏園表示，冒險不是要做多大的事，而是跳脫舒適圈，就是一種有價值的冒險。（圖／記者朱永強攝，2022.6.23）
▲橘子關懷基金會創辦人劉柏園表示，冒險不是要做多大的事，而是跳脫舒適圈，就是一種有價值的冒險。（圖／記者朱永強攝，2022.6.23）

記者許家禎／台北報導

2022-06-23 17:26:142022-06-23 17:27:18

橘子關懷基金會將邁入15週年，今（23）日發表今年Summer School的全新計劃，也邀請基金會支持的兩位大夢青年，台灣海外高峰極限探險家呂忠翰、台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠，現身分享自我挑戰、勇敢逐夢的過程。基金會創辦人劉柏園表示，這兩年因為疫情的關係，整個世界步調變慢，其實反而可以讓大家去思考接下來人生的計畫，當然冒險不是要做多大的事，而是跳脫舒適圈，就是一種有價值的冒險。

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橘子關懷基金會今日全新倡議「GoNext」意念，想表達不斷自我挑戰、放眼下一次冒險的精神。而2008年挑戰北極成功，2018年也完成南極長征的橘子關懷基金會創辦人劉柏園表示：「基金會邁向15週年，成立的初衷不變，我們想要鼓勵青年不畏環境與時代的挑戰，勇敢跨出舒適圈。我們也實際支持正跨出冒險腳步的大夢青年，期許他們持續擁抱挑戰、突破自己的極限，向社會大眾傳達正向積極的價值觀。」

▲橘子關懷基金會邀請兩位大夢青年，台灣海外高峰極限探險家呂忠翰、台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠，現身分享逐夢過程。（圖／記者朱永強攝，2022.6.23）
▲橘子關懷基金會邀請兩位大夢青年，台灣海外高峰極限探險家呂忠翰、台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠，現身分享逐夢過程。（圖／記者朱永強攝，2022.6.23）
今日會上也邀請基金會支持的兩位大夢青年，一位是台灣海外高峰極限探險家呂忠翰，另一位則是台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠。基金會指出，這兩位2022年正在進行的大夢計劃分別是「前進十四峰」（目前已征服全球7座高峰）與「前進西甲」（西班牙足球甲級聯賽），基金會期待能透過他們的故事，激勵更多社會大眾勇敢開創自己的冒險篇章。

▲橘子關懷基金會邀請台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠分享築夢過程。（圖／記者朱永強攝，2022.6.23）
▲橘子關懷基金會邀請台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠分享築夢過程。（圖／記者朱永強攝，2022.6.23）

而每年夏天都會舉辦的Summer School，今年主軸為「潮你的冒險」，將前進山海圳國家綠道，透過「岸到頂」的野營冒險讓學員們學習如何適應各種環境，了解台灣在地歷史人文。在超過60公里的徒步行程中，讓學員體驗從裝備、烹飪到野營搭棚等全數自理的過程。

不過，談起年輕人的熱血，這兩年因為疫情，許多人都暫時停止追夢，甚至認為「時間被偷走了」。為此，劉柏園指出，「確實時間被偷走了」，他自己也是覺得這兩年一下就過，沒有那麼踏實。他分享，這兩年因為疫情，整個世界的步調都變慢，但那反而可以靜下心好好思考，可能接下來自己人生會有什麼樣的改變或計畫，強調「雖然時間變慢，但慢有慢的過法」。

至於冒險這件事情，劉柏園也再三強調，冒險不一定是要做多大的事情，只要是做出一件平常根本不會去做的，讓自己跳脫舒適圈，其實就是一種有價值的冒險。

劉柏園也提到呂忠翰的例子，說他就是一個很純粹的人，對冒險的態度其實很單純，例如他就是堅持要用無氧，但他也提過，如果真的不行了，他也不會一定堅持無氧，但他就是敢去試試看。這種精神態度自己其實很推崇，總是什麼事情都去試試看，敢去作夢，而且這些夢是有意義的，那就是一件很棒的事情。

▲橘子關懷基金會邀請台灣海外高峰極限探險家呂忠翰分享築夢過程。（圖／記者朱永強攝，2022.6.23）
▲橘子關懷基金會邀請台灣海外高峰極限探險家呂忠翰分享築夢過程。（圖／記者朱永強攝，2022.6.23）
劉柏園說，呂忠翰就有這樣的特質，雖然呂忠翰幾度攀爬高峰，曾經遇上神智不清斷片的時候，手指頭也因為凍傷組織壞死，可能差點要被截肢，但他相信這個過程對呂是一件好事，因為他知道自己的極限在哪，相信對他接下來冒險能更知道如何駕馭環境跟他之間的關係。


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