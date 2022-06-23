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「樂購廣場」開幕了！北高雄首家結合影城的大型購物商場

▲達麗攜手秀泰打造兼具時尚購物、電影娛樂、主題美食及親子育樂的複合式購物廣場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.23）
▲達麗攜手秀泰打造兼具時尚購物、電影娛樂、主題美食及親子育樂的複合式購物廣場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.23）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-06-23 17:37:372022-06-23 17:52:53

高雄捷運機廠大型重要開發案「達麗米樂岡山樂購廣場」今(23)日開幕營運，市長陳其邁、達麗集團董事長謝志長、高捷公司董事長楊岳崑等人皆出席剪綵。此開發案占地總面積4.2公頃，總投資金額逾新台幣20億元，歷經三年多建構，結合流行時尚、餐飲風格、電影文化元素，打造綜合娛樂購物商城，也是北高雄首家結合影城的大型購物商場。

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▲高雄捷運機廠大型重要開發案「達麗米樂岡山樂購廣場」23日開幕營運。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.23）
▲高雄捷運機廠大型重要開發案「達麗米樂岡山樂購廣場」23日開幕營運。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.23）
高雄市長陳其邁致詞時表示，樂購廣場開發案由市府與高捷、達麗集團簽訂三方合約共同促成，打造未來岡山發展樞紐，也將是北高雄發展重要的里程碑。相信岡山區將從此告別蛋清、邁向蛋黃，未來岡山起飛指日可待。

達麗集團董事長謝志長表示，近年大岡山及橋頭地區周邊發展迅速，但十年來卻沒有任何大型商場入駐，達麗引進在美國經營社區商場經驗，攜手秀泰打造兼具時尚購物、電影娛樂、主題美食及親子育樂的複合式購物廣場，不僅完善大岡山生活機能，也讓高雄時尚版圖向北拓展，更創造了1100名就業機會。

▲樂購廣場分為A、B兩區開發 ，A區為街邊店，B區為樂購商場及秀泰影城。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.23）
▲樂購廣場分為A、B兩區開發 ，A區為街邊店，B區為樂購商場及秀泰影城。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.23）
樂購廣場分為A、B兩區開發 ，A區為街邊店，B區為樂購商場及秀泰影城。街邊店包含UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾已搶先開幕，MUJI無印良品在台灣第1間街邊店，預計7月正式進駐。

▲FUJI愛騎機代言人-大勢女團PER6IX，特別到場擔任一日店長，與粉絲開心互動歡慶樂購廣場新櫃開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.23）
▲FUJI愛騎機代言人-大勢女團PER6IX，特別到場擔任一日店長，與粉絲開心互動歡慶樂購廣場新櫃開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.23）
B區「樂購廣場」樓地板面積約1萬3千坪，今(23)日正式開幕營運，設立地下樓兩層，地上樓五層，商場內有 58家品牌陸續開放櫃位，其中餐飲品牌有20 家，包含燒肉smile、築間幸福鍋物、有之和牛等；壽司郎、春水堂則預計7月5日開幕。

4F至5F則是秀泰影城，共計13座影廳，總席數超過1400席，耗資3千萬打造南台灣最大高15米「4K 雷射超級巨幕廳」令人驚艷，影城全面採用杜比數位播放系統，更銳利的畫質及更飽和的色彩，加上JBL環繞喇叭，讓民眾享受超級震撼娛樂效果。此外，戶外藝術廣場空間超過二千坪，亦將不定期舉辦活動與市集，為高雄增添一處多樣性的休閒場所。

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