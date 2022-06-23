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宗教團體要求撤除「殭屍展」　南美館：眼見為真歡迎看展

▲台南市美術館將從6月25日至10月16日推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書日前PO出一張「湘西趕屍」照，讓展覽未演先轟動。（圖／翻攝自台南市美術館臉書）
▲台南市美術館將從6月25日至10月16日推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書日前PO出一張「湘西趕屍」照，讓展覽未演先轟動。（圖／翻攝自台南市美術館臉書）

記者李琦瑋／台南報導

2022-06-23 18:21:30

台南市美術館將從6月25日至10月16日推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書日前PO出一張「湘西趕屍」照，讓展覽未演先轟動，卻也引來宗教團體撻伐，認為該展怪力亂神，應該停辦。南美館今（23）日回應，「眼見為真」，歡迎大家來看展，就會知道這個展不是大家所想像的那樣而已。

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台南美術館日前在官方臉書上，僅用一張照片，加上簡單的預告，就引起各界熱烈的回響，有網友戲稱要扮「林正英」進場朝聖、需要憋氣才能看展、要求加開「午夜場」、開放夜宿活動等。

但也許多具有宗教背景的網友集體留言要求停辦，聲稱這類的展覽對人的身心沒有好處，也沒有教育意義；在疫情時代，「製造這樣的恐懼實在是很多餘」；認為台灣怪力亂神的事很多了，引以為傲的南美館竟然展出亞洲地域疆屍，若帶小孩去看，小孩晚上一定會做惡夢，認為這非藝術，是傷風敗俗之事，非常不宜！

新竹靈糧堂也針對該特展發出訊息，在官網的「本週禱告內容」註明，「6/25開始，到10/16在台南美術館展出亞洲的地獄與幽魂的展覽，展出台、日、中、泰的鬼怪作品，仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神！」

台南美術館表示，臉書私訊爆量、收到各式各樣的訊息，除了要求停辦的意見外，還有YouTuber詢問是否能來拍攝、來cosplay、還有民眾詢問住宿費多少；該展是法國凱布朗利博物館於2018年推出，從傳統文物及藝術作品延伸至最新的流行文化創作，用深入淺出的方式，介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像，透過凱布朗利博物館亞洲文明部策展人朱利安．盧梭（Julien Rousseau）的策展及敘事，台灣觀眾可由嶄新觀點檢視自身熟悉的文化經驗，其實深具教育意義，歡迎大家來看展、「眼見為真」。

台南美術館指出，自古以來，鬼怪神話是創造力和想像力的來源，許多重要的文學、音樂、視覺藝術創作都與其有關，在亞洲和東方世界裡，許多鬼怪傳說、靈異故事跨越時代，通過世代口述流傳、文學記載與創作、戲劇演出、電影卡漫改編等，強化了魂魄的非自然力量，加深了詭譎陰森的氣息。

▲「亞洲的地獄與幽魂」特展加入了台灣視角的敘述，包括受日治時期影響，而有白衣長髮的女鬼形象。（圖／翻攝自展覽摺頁）
▲「亞洲的地獄與幽魂」特展加入了台灣視角的敘述，包括受日治時期影響，而有白衣長髮的女鬼形象。（圖／翻攝自展覽摺頁）
該展覽巡迴到台灣，加入了台灣視角的敘述，包括受日治時期影響，而有白衣長髮的女鬼形象及南投妖怪村的風行；經過傳統宮廟的民間信仰轉化，眾多傳說與文學故事開始形塑台灣原生鬼怪的樣貌，包括吃小孩子手指的虎姑婆、魔神仔等。許多鬼怪的誕生，是為了寓意歷史事件與警世提醒的作用，鬼怪的傳說，也顯露出曾經的生活樣貌與可貴的文化發展價值。

台灣展出的作品敘述脈絡，將對應法國凱布朗利博物館的展覽故事線，有台灣當代藝術家的作品及在地鬼怪的電影海報，包括藝術家林羿綺、侯春廷、姚瑞中、張季雅、梁廷毓、陳云、黃千倫、蔡佳葳、顏忠賢展出。並透過借展自國立台灣歷史博物館及學甲慈濟宮之展品及文史資料，盼呼應台南在地的宮廟與傳說故事，在台灣的視野下對於本土鬼怪有更豐富的見解。

台南美術館特地在展期的週六傍晚6點到9點，準備限量1000份，首廟天壇手工包製的香灰平安符，供民眾安心索取；並提醒「亞洲的地獄與幽魂展」涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看，12歲以下孩童建議由成人陪同入場。

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