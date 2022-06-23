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疫情衝擊就業市場！5月失業率飆至3.68%　創近7個月新高

▲疫情衝擊就業市場！行政院主計總處今（23）日公布5月失業率為3.68%，較4月上升0.06個百分點，是近7個月以來的新高。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲疫情衝擊就業市場！行政院主計總處今（23）日公布5月失業率為3.68%，較4月上升0.06個百分點，是近7個月以來的新高。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-23 18:00:18

疫情衝擊就業市場！行政院主計總處今（23）日公布5月失業率為3.68%，較4月上升0.06個百分點，是近7個月以來的新高，對此，國勢普查處副處長陳惠欣表示，主因是由於5月確診人數來到6至9萬人的高峰所致。

根據主計總處公布的數據顯示，5月失業率為3.68%，較上月上升0.06個百分點，較上年同月降0.43個百分點；失業人數則為43萬4千人，受本土疫情升溫影響， 較上月增加5千人。

其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加8千人，初次尋職失業者則減少2千人；陳惠欣說明，5月確診人數來到6至9萬人的高峰，因此失業率也創下近7個月新高，而今（2022）年1至5月失業人數平均則為43萬3千人。

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主計總處指出，5月勞動力人數為1,180萬 5 千人，較上月減少3萬9千人或0.33%，較上年同月減少8萬2千人；1 至5月勞動力人數平均為1,186萬4千人，較上年同期減少8萬2千人；5月勞動力參與率為59.05%，較上月下降0.11個百分點，較上年同月則升0.23個百分點；1至 5月勞動力參與率平均為 59.15%，較上年同期上 升0.08個百分點。

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