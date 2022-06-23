獨／《原子》林煥鈞首接主持棒 螢幕CP鎖定「正妹學姐」
最強男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》，80位少年發光發熱，在製作人詹仁雄規劃下，音樂、主持、戲劇火力全開，主題曲〈原來的少年〉站上C位的選手林煥鈞，即將接下主持棒，和《菱格世代DD52》的正妹學姐木木（林葦妮）搭檔主持節目，《NOWnews今日新聞》特別在《原子》見面會後台訪問林煥鈞，他坦言心情很緊張，但會努力接受挑戰！
人氣超高的林煥鈞，擔任土星隊長，從小學就開始練舞，曾到韓國當練習生，不僅舞藝精湛、歌聲具有辨識度，竟然還會變魔術，在節目上小露一手撲克牌猜心術，讓導師坤達嚇到直呼「要去收驚」！完全是團體中的開心果。他曾是陸綜《創造營2019》的首選C位，這次到《原子》依舊魅力不減，展現許多空中劈腿、空翻等美技，勇於面臨比賽考驗的態度，成為許多粉絲寄託夢想的偶像。
林煥鈞上過《綜藝大熱門》、《同學來了》等熱門綜藝節目，日前擔任《NOWnews今日新聞》選手陪看節目直播主持人，表現相當沉穩，主持功力不差，學姐木木也稱讚他很貼心，會顧及哪些選手沒有講話，或是怕成員不小心爆雷，會立刻出手阻止，臨場反應很好。
要從舞蹈高手，挑戰接下主持棒，林煥鈞笑說心情很緊張，「我覺得是蠻好玩的一件事，但很怕自己講錯話」，會跟木木學姐互相切磋一番。曾在綜藝節目被拱為校草等級帥哥，他謙稱「剛好有機會去錄影，比我帥的還很多啦！」也坦言雖在節目上詢問命理師和前女友是否有復合可能，不過，參賽《原子少年》後，雙方沒有恢復聯繫，不會刻意強求，屬於船到橋頭自然直的戀愛類型。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n