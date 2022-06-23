歐美亞洲都淪陷！猴痘疫情大爆發 42國確診累計逾3千例
隨著猴痘在多國擴散，韓國、新加坡等亞洲國家也傳出疫情，我國疾管署也在今天（23日）宣布，將猴痘正式列為第二類法定傳染病。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）以世界衛生組織（WHO）和各國資料為基礎推算的結果顯示，目前猴痘疫情現已擴散至42國，確診病例累計達3099例。
美國CDC在當地時間21日表示，依據世界衛生組織與各國的通報數據顯示，歐洲27個國家出現了2683名猴痘感染者，佔總感染人數的86%，其中以英國確診患者佔最多數，達到793人。另外在北美也有多達351例、中東24例、南美19例緊跟在後。在亞洲地區，新加坡以及韓國也出現了首例感染個案。
世界衛生組織透露，除了原先就是地方性流行並地區的非洲之外，截至17日為止，其他地區因猴痘死亡的感染者僅1例。
但隨著猴痘疫情持續擴散，世界衛生組織將於23日召開緊急會議，決定是否將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世界流行疾病的最高程度警報，目前適用於新冠肺炎和小兒麻痹症。
直到幾個月之前，猴痘還大致局限於西非和中非地區。但自5月以來，猴痘病毒已在世界許多地區傳播。英國政府日前表示，有意擴大天花疫苗的接種範圍，讓風險較高族群接種。不過世衛仍在調查猴痘病毒是否能透過性行為和體液傳播，再加上天花疫苗臨床數據不足，供應也不充分，因此大規模接種疫苗為時尚早。