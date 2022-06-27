脫離不了美圖與濾鏡？專業醫師揭密「以光養膚」新趨勢

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簡嫚書就分享，過去對於肌膚保養很滿意的她，也發現最近自己出現不可逆的肌膚問題，不管是膠原蛋白流失，還是愛笑導致的細紋，都在透過星動光體驗中，獲得緊緻提亮的回饋。謝哲青則是分享自己不愛防曬導致的膚色不均，同樣在接受療程後有了明顯差異。
Lumenis科醫人資深副總嚴又文就表示，不同於市面上很多的醫美療程與儀器，新型態的療程可以解決各種肌膚問題，如斑點到暗沉老化，甚至是痘痘與細紋，由肌膚底層到表層，將流失的自信一一找回。
皮膚專科醫師彭于賓也提到，民眾如果發現自己有暗沉、乾燥，甚至黑斑、老人斑浮現的時候，就要留意肌膚可能開始出現老化的訊號了，也因此醫師分享，可以透過像是星動光這樣的療程，就像十項全能運動員一般，經過以光養膚，不管是痘痘還是斑點問題，甚至膚色不均等，都能夠一次獲得改善。
彭賢禮醫師也強調，有別於一般療程，星動光smoothglo®因為是兩台機器的複合式療程，在九種濾片的幫助下，可以帶來一加一大於二的效果，可以更深入表皮與真皮層，將肌膚的斑點、泛紅，甚至肌膚缺乏膠原蛋白導致的不紮實問題，通通一起改善。
另外，臨床醫師也分享，現代人因為戴口罩，會出現痘痘肌、酒糟肌，甚至臉上的蟎蟲過多的症狀，也因此美女醫師江紀萱特別提醒，民眾不只可以透過星動光讓肌膚更加分，平常更是一定要做好三件事，首要也就是好好保濕補水，其次則是注重防曬，全臉防曬至少要十元硬幣大小的用量，甚至盡量選擇SPF50且PA++++的產品，最後，就是注重清潔了，不論是淡妝、濃妝，還是市面上號稱可以保養的素顏霜，都要透過卸妝產品來卸除，且盡量選擇水或乳狀產品，來避免卸妝油容易長痘的問題。
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