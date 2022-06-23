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台中確診10連冠　罵聲中衝出老人第4劑最強涵蓋率

▲台中市今確診7001例，連續10天蟬聯全國最高。副市長陳子敬表示，疫情正逐漸獲得控制中。（圖／台中市政府提供，2022.06.23）
▲台中市今確診7001例，連續10天蟬聯全國最高。副市長陳子敬表示，疫情正逐漸獲得控制中。（圖／台中市政府提供，2022.06.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-23 19:04:57

全國確診人數今（23日）跌到5萬例以下，台中市新增7,001例，連續10天蟬聯全國第一。副市長陳子敬表示，台中每日新增確診數持續穩定減少，疫情可望慢慢走出高原期。至於成為熱門話題的老人第4劑快打站，連續2天已衝出32%涵蓋率，極可能是六都第一。

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陳子敬指出，對照上週四（16日）確診數字（全國新增本土確診6萬3,170例，台中市新增9,523例），本周新增確診數減幅約25%。先前市府預估本周將是中南部高原期最後一週，台中市每日新增確診數持續穩定減少，疫情逐漸獲得控制。

儘管確診數已連續10天全國第一，幸好都是緩升緩降，台中市現階段防疫工作以增加接種率、提升城市防護力為主，市府昨、今兩日在全市開設47個快打站，因長者在烈日下大排長龍，引起各界批評。

然而罵聲中也衝出漂亮成績，市府統計，台中市65歲以上長者41萬1,607萬人，截至今天為止已有13萬1,989人完成第4劑接種，佔32.06%。市長盧秀燕昨表示，台中是六都最早開第4劑快打站的，她為一開始的焦頭爛額向全市的長輩道歉，也呼籲其他縣市引為借鏡。陳子敬今補充說，這兩天沒到快打站的長者，可以到合約醫療院所施打，一樣能獲贈500元禮券與快篩劑。

▲台中市政府將在25日開設12處校園兒童快打站。（圖／台中市政府提供，2022.06.23）
▲台中市政府將在25日開設12處校園兒童快打站。（圖／台中市政府提供，2022.06.23）
在兒童疫苗部份，5-11歲兒童疫苗第一劑施打15萬2848人，涵蓋率78.78%，第2劑疫苗施打除了原有的合約醫療院所、校園集中接種，另開設假日校園快打站「三管齊下」，本周將於25日開設12處快打站，負責各區域的施打作業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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