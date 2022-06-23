台中確診10連冠　罵聲中衝出老人第4劑最強涵蓋率

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儘管確診數已連續10天全國第一，幸好都是緩升緩降，台中市現階段防疫工作以增加接種率、提升城市防護力為主，市府昨、今兩日在全市開設47個快打站，因長者在烈日下大排長龍，引起各界批評。
然而罵聲中也衝出漂亮成績，市府統計，台中市65歲以上長者41萬1,607萬人，截至今天為止已有13萬1,989人完成第4劑接種，佔32.06%。市長盧秀燕昨表示，台中是六都最早開第4劑快打站的，她為一開始的焦頭爛額向全市的長輩道歉，也呼籲其他縣市引為借鏡。陳子敬今補充說，這兩天沒到快打站的長者，可以到合約醫療院所施打，一樣能獲贈500元禮券與快篩劑。
在兒童疫苗部份，5-11歲兒童疫苗第一劑施打15萬2848人，涵蓋率78.78%，第2劑疫苗施打除了原有的合約醫療院所、校園集中接種，另開設假日校園快打站「三管齊下」，本周將於25日開設12處快打站，負責各區域的施打作業。
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