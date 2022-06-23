同台沈慧虹 蔡英文讚林智堅「新竹經驗」：投入就有收穫
總統蔡英文今（23）日下午視察「新竹市公道三路新闢道路工程」，肯定新竹市府團隊完成「公道三路」道路工程，不僅促進區域的發展，這項建設更是市民期待已久的建設。她也相信「新竹經驗」不僅可供其他縣市借鏡，未來定能為新竹市的發展，完成更多「不可能的任務」。
蔡英文今日抵達後，首先聽取新竹市副市長沈慧虹簡報新竹市「公道三路」之工程進度規劃、家戶拜訪及協商過程等。她致詞時表示，「新竹市政的腳步從來沒有停下來」，她每一次來到新竹總是有新的事情完成，每一次都是很快樂的心情，帶著一種「有投入、就有收穫」的感覺。
蔡英文也說，除了今天的「公道三路」，好幾項市長林智堅承諾市民的建設，像是改造南寮漁港、市立動物園、隆恩圳、重建棒球場及推動新竹大車站計畫等。她雖然不是新竹人，但是對這些計畫都很熟悉，因為她都有來新竹看過、了解過。每一項都逐步實現，新竹市確實是在進步和改變。
蔡英文認為，林智堅在市政上不只是創新，更是化不可能為可能，「公道三路」就是其中一項「不可能的任務」。「公道三路」從1991年提出來後，歷經4位市長都沒辦法實現，但林智堅的團隊做到了，值得肯定。
蔡英文認為，台灣的進步和改變，就從每項地方建設開始。她除了謝謝新竹市府團隊的努力，也感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘與所有議員的支持，讓中央和地方能夠密切合作，一起為市民創造福祉，讓城市持續進步。
蔡英文也表示，相信「新竹經驗」不僅可供其他縣市借鏡，未來也一定能為新竹市的發展，完成更多不可能的任務。