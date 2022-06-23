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訂單滿載　丹麥猴痘疫苗製造商稱可滿足全球需求

▲隨著罕見傳染病猴痘在各地蔓延，唯一獲授權生產猴痘疫苗的丹麥巴伐利亞北歐生技公司如今訂單滿載。圖為猴痘病毒樣本。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著罕見傳染病猴痘在各地蔓延，唯一獲授權生產猴痘疫苗的丹麥巴伐利亞北歐生技公司如今訂單滿載。圖為猴痘病毒樣本。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-23 20:39:43

（中央社哥本哈根23日綜合外電報導）隨著罕見傳染病猴痘在各地蔓延，唯一獲授權生產猴痘疫苗的丹麥巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic A/S）生技公司如今訂單滿載，但該公司說，有信心可滿足全球疫苗需求。

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巴伐利亞北歐副總裁索倫森（Rolf Sass Sorensen）面帶笑容，在哥本哈根（Copenhagen）市郊的總公司表示：「我們的（猴痘）疫苗在2019年獲得核准，當時可能只賣出數百劑，但突然之間，這款疫苗對國際衛生變得重要性十足。」

猴痘原本大致只會出現在非洲西部和中部，今年稍早蔓延到上述地區之外的數十個國家，讓巴伐利亞北歐大感意外。

但索倫森表示，儘管巴伐利亞北歐只有一座猴痘疫苗生產設施，他仍有把握，這家公司能夠滿足全球需求。

他接受法新社訪問時說：「在目前需求下，我們可以輕鬆供應全球市場。我們有數百萬劑尚未分裝的疫苗，可加以裝瓶，確保能應對目前的疫情。」

巴伐利亞北歐的全年疫苗產能是3000萬劑。這家公司用於預防猴痘的天花疫苗在美國的商品名是Jynneos，在歐洲名為Imvanex，加拿大則稱Imvamune，是一種第三代免疫血清，也就是一種無法在人體內複製的活性疫苗。（譯者：張佑之/核稿：施施）1110623

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