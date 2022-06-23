因恩恩案侯友宜不僅負面聲量暴增 就連自家人也沒力挺
新北市2歲男童恩恩因染疫而過世，成為國內首例兒童確診而死亡的案例。而外界也將矛頭指向新北市政府是否有延誤就醫的狀況，直到近日案發當時的錄音檔被曝光後，可以說是對新北市政府及市長侯友宜造成輿論上的重創。根據大數據資料顯示，侯友宜近日的負面聲量暴增外，且更嚴重的莫過於國民黨內相關人等，並未跳出來聲援侯友宜。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，20日前侯友宜的網路聲量都未超過1萬，不過自20日媒體人周玉蔻公布案發當時的通聯錄音檔後，侯友宜的總聲量與負面聲量開始飆高，從原本每日聲量4千左右，增加到21日突破2.4萬則、22日超過3.6萬則，聲量比先前成長了近25倍，其中19至21日負面聲量高達6426則，約為正面聲量的6倍以上。
台灣議題研究中心也進一步分析，侯友宜的網路聲量多數來自於綠營政治人物與側翼臉書粉專的PO文。數據顯示，在6月19日至6月22日這4天間，民進黨的政治人物針對侯友宜的PO文及留言數多達1.4萬，國民黨政治人物與侯友宜有關的聲量僅只有不到1600；至於非政治人物相關的粉絲專頁差距更懸殊，親綠的粉專創造的互動數超過20萬次，親藍則僅7000出頭。
整體而言，藍營內部的「挺侯力度」慘輸綠營「批侯力度」，無法匹敵民進黨窮追猛打的攻勢。藍營側翼粉專跟侯友宜有關的主題，除了批評民進黨藉機帶風向、質疑吹哨者等說法外，部分粉專並未表達聲援立場；綠營側翼粉專講述相關主題的內容，則包括攻擊侯市府作為、批評侯友宜嘴硬說謊等，論述方向較為統一，不像藍營政治人物或側翼多數保持噤聲，幾乎全黨出動，展現較強戰力。