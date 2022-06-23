婦人罹癌卻選擇自然療法　兩年後再就診驚見「乳房鈣化點彷彿下起大雪」

兩年後再度就診，病灶已從局部鈣化進展為全乳房瀰漫性鈣化點，並出現淋巴轉移。所幸經臺中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤一路陪伴苦口婆心，終於勸病人完成乳癌標準治療也得到極佳成效。
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林金瑤主任苦口婆心勸說，罹癌病人終於點頭接受治療。
該名婦人於兩年前自我檢查乳房時發現異狀，接受乳房檢查與組織切片，證實罹患尚未轉移的早期乳癌。醫師當下建議積極治療，但當時她以「有私人事務，無法接受治療」理由，多次拒絕所有專業建議。
其實病人不願接受治療真正的原因是害怕，選擇放下工作到深山休息，希望靠大自然力量勝病魔，期間也自行到檢驗所追蹤，結果癌症指數不降反升。再回到門診追蹤已經過兩年，乳房攝影檢查發現病灶已轉移到淋巴結。
婦人接受乳房攝影篩檢發現微鈣化點，再切片確認罹患早期乳癌（左圖 ），延後治療再檢查，鈣化點如下雪並已出現淋巴轉移（右圖 ）。
林金瑤主任指出，婦人剛確診時是非常早期的乳癌，非常可惜未及時接受治療，再回門診時，不但病灶明顯變大、變多，甚至發現淋巴轉移，檢查影像中瀰漫性的鈣化點，他形容白色鈣化點多到「彷彿是在乳房裡下了一場雪」，興起莫大感慨。
「即使如此，過去臨床經驗結果，個案只要好好接受專業治療，在團隊正向支持陪伴下，病人都能度過治療，病情得到很好的控制。」林金瑤主任苦口相勸不要拿自己生命開玩笑，尋求專業早期治療，才是面對癌症之道。最後婦人完成乳癌標準治療，再次經由病理報告證實，得到極佳成效，不再擔心害怕。
林金瑤主任呼籲，乳癌連續13年都是台灣女性癌症第一位，定期接受檢查，早期發現並及早接受治療才是保護自己最好的方式。
病人接受治療，術後恢復成效良好。
國民健康署吳昭軍署長提醒女性朋友們，要正視乳癌定期篩檢的重要性，45歲以上至未滿70歲女性（出生年為民國42年次至66年次），或是40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（出生年為民國67年次至71年次，且祖母、外婆、母親、女兒或姊妹曾有人罹患乳癌）的女性，均可接受政府補助的每2年1次乳房X光攝影檢查。定期篩檢可以降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。
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