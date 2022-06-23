用電量再刷新高！台電：產業用電持續增加

繼昨日尖峰負載達3926.6萬瓩，今日尖峰負載出現在13時40分達到3994.0萬瓩，再刷歷史新高，台電分析這2日用戶用電情形，特高壓用戶包括半導體、電子零組件、基本金屬製造業等產業用電量，相較去（2021）年尖峰日（7／27），分別增加了93.7萬瓩與100.7萬瓩；高壓用戶用電量較多的學校用電及服務業也增加約10萬瓩，低壓用戶則因時序尚未進入盛夏，故用電量較去年7月尖峰負載低。
台電進一步說明，今年因國際燃料價格上漲，導致汽電共生業者發電成本大於售電收入，除了減少發電外，部分業者甚至停機使用台電電力因應，今年1至5月較去年同期減少發電約14.54億度，並增加使用台電電力近8.86億度。
台電提到，六年前的今天，也就是2016年6月23日，恰巧也刷新當年歷史6月用電尖峰紀錄，但當時用電量僅達3520.9萬瓩（備轉容量率約3.03%），時至今日已增加473.1萬瓩。
台電解釋，今日備轉容量251萬瓩，備轉容量率約6.28%，其中太陽光電於尖峰時刻發電出力達484萬瓩以上，約佔尖峰負載達12%。
隨著時序邁入盛夏，用電尖峰負載將持續偏高，台電承諾，會努力維持穩定供電，以滿足民眾用電需求。
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