獨／腐女必追！《原子》要拍偶像劇　金雲被欽點演吸血鬼

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹仁雄向《NOWnews今日新聞》透露，目前傾向會拍一個以吸血鬼為主題的偶像劇，類似台版的《暮光之城》，讓所有少年們共同參演，尤其是身高193公分的木星成員金雲，單眼皮的韓系歐巴臉孔，帶有些許神祕氣質，又有模特兒高挑身材，被看好走上演員之路，詹仁雄又欽點土星的呂植宇，「他的外型也很適合演吸血鬼，不用化妝都很像」。
詹仁雄對選手未祭出禁愛令，不刻意干涉選手私生活，演電視劇當然少不了感情戲，包括男女之情，或是男男成員CP之間惺惺相惜的曖昧流動，未來都可能呈現在劇情裡，詹仁雄笑說，目前偶像劇正在籌備中，劇情一定是腐女們喜歡的。想看高顏值的少年們同台飆戲，記得要繼續為你喜愛的選手投票應援，人氣超旺的成員就有機會躍上螢光幕，晉升偶像劇男主角！
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n