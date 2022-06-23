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獨／腐女必追！《原子》要拍偶像劇　金雲被欽點演吸血鬼

▲外型像韓系歐巴的金雲，被看好走上演員之路。（圖／翻攝金雲IG）
▲外型像韓系歐巴的金雲，被看好走上演員之路。（圖／翻攝金雲IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-23 19:38:582022-06-23 19:46:44

最強男團選秀節目《原子少年》，從開播以來受到全台觀眾關注，觀看年齡層從6歲幼童到家長族群，都被少年們追夢的熱血感染，掀起台灣許久未出現的偶像熱潮，在製作人詹仁雄規劃下，選手將有音樂、戲劇、綜藝全方位發展，這個夏天少年們將全面佔領粉絲們的視線，80位少年一起同台演偶像劇的夢想，也有可能實現！

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▲金雲身高193公分，擁有一副男模身材。（圖／翻攝金雲IG）
▲金雲身高193公分，擁有一副男模身材。（圖／翻攝金雲IG）
▲金雲曾挑戰小丑妝扮，扮相可塑性極強。（圖／翻攝金雲IG）
▲金雲曾挑戰小丑妝扮，扮相可塑性極強。（圖／翻攝金雲IG）
昔日的《終極一班》、《終極三國》，集結偶像們詮釋校園裡各類幻想、冒險類劇情，成為許多青春族群的回憶，連《原子》導師坤達都是其中一員。這次《原子少年》裡選手擁有高顏值，還能唱能跳，再度吸引影視平台關注，尋求未來合作偶像劇可能性。

詹仁雄向《NOWnews今日新聞》透露，目前傾向會拍一個以吸血鬼為主題的偶像劇，類似台版的《暮光之城》，讓所有少年們共同參演，尤其是身高193公分的木星成員金雲，單眼皮的韓系歐巴臉孔，帶有些許神祕氣質，又有模特兒高挑身材，被看好走上演員之路，詹仁雄又欽點土星的呂植宇，「他的外型也很適合演吸血鬼，不用化妝都很像」。

▲原子演唱會即將開始，左起為黃文廷、林佳辰、小孩、蔡承佑和林煥鈞。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子少年們高顏值、會唱跳，被看好朝演戲之路邁進。（圖／記者葉政勳攝）
▲演唱能力更佳的呂植宇，其實更適合火星。（圖／呂植宇IG）
▲會創作寫歌的呂植宇，外型迷幻風格，也被詹仁雄認為適合演戲。（圖／呂植宇IG）
詹仁雄對選手未祭出禁愛令，不刻意干涉選手私生活，演電視劇當然少不了感情戲，包括男女之情，或是男男成員CP之間惺惺相惜的曖昧流動，未來都可能呈現在劇情裡，詹仁雄笑說，目前偶像劇正在籌備中，劇情一定是腐女們喜歡的。想看高顏值的少年們同台飆戲，記得要繼續為你喜愛的選手投票應援，人氣超旺的成員就有機會躍上螢光幕，晉升偶像劇男主角！

《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

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