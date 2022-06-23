張娜拉為了當媽「借種生子」！《Baby》誤認臨盆急送醫

張娜拉在愛情喜劇《Oh My Baby》中扮演大齡單身女子，因罹患子宮內膜異位，憂心開刀後可能降低生育率，無法實現當媽媽的願望，因此決心要先借種生子。首集張娜拉接下任務假扮孕婦造型拍廣告，豈料隨後上演一連串烏龍事件，先被小朋友不小心潑到水濺濕褲子，被路過的大媽誤認即將臨盆，竟又意外撞見曾經心儀的對象高俊出現，他見張娜拉一臉痛苦模樣，男方二話不說火速送她進醫院。
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張娜拉在《Oh My Baby》展現幽默演技，更大開金嗓獻唱；劇中她出席表妹婚禮，自告奮勇上台唱歌炒熱氣氛，戲外，張娜拉也有相同經驗，在戲開拍前，她去參加學姊的婚禮，現場演唱獲得熱烈迴響，因此當《Oh My Baby》劇中要拍攝婚禮戲時，就想要挑選類似的曲風，她說：「要選一首讓大家都能一起演唱的歌曲，並且再加上一些肢體動作。」事後進到錄音室錄歌時，張娜拉特別錄了兩種版本讓劇組選擇，一個是正常唱歌的版本，另一個則是以劇中她飾演的「張夏莉」角色出發，想像她五音不全、不會唱歌的版本。
高俊劇中飾演攝影師，角色是熱愛自己生活，任何時候都保持紳士風度，但同時也是個輕蔑婚姻、討厭孩子的單身漢。高俊受訪談到在拍攝《Oh My Baby》前，他不打算結婚，隨著拍攝過程想法漸漸改變，「其實我從以前就喜歡孩子和可愛的事物，所以也曾想像自己單身未婚，親自撫養孩子，就像女主角張娜拉一樣」。《Oh My Baby》6月24日起，平日晚間9點在八大戲劇台首播。