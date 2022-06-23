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山雨欲來！憂存款「被消失」　中國各銀行現擠兌潮

▲中國近來有多間銀行「暴雷」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近來有多間銀行「暴雷」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-23 20:08:18

中國銀行系統近來疑似發生危機，繼先前河南四間村鎮銀行傳聞「暴雷」，農業銀行也規定存戶每天領取現金的額度，加上近來又傳北京的銀行普遍規定每日提款5000元人民幣上限，導致中國民眾人心惶惶，甚至在深圳市中國銀行出現大排長龍擠兌人潮。有專家指出，這顯示出中國現在的金融壞帳非常嚴重，存戶對銀行的流動性漸失信心。

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《自由亞洲電台》報導，近來在社群網路有段影片不斷瘋傳，影片中可以看到民眾在銀行外頭大排長龍，拍攝影片的民眾表示，「早上6、7點鐘就來排隊，大家早飯都沒吃，現在才就10點鐘，我們都還在排隊，在這裡都沒有號（籌）了，不給我們辦理業務了，這就是中國銀行啊，這就是石岩的中國銀行呢，大家過來看一下。」

經濟學家李恒青表示，中國暴雷擠兌一般是難以想像的，中國銀行大多承擔地方財政支出的服務功能，地方財政的上級撥款和稅收通常放在當地的中國銀行分行操作。

李恒青指出，如果查看上月19日中國人民銀行深圳市中心支行的行政處罰信息公示顯示，因佔壓財政存款或資金，中國銀行股份有限公司在深圳的3家支行被行政處罰加行政警告。 接著在5月30日，深圳中國銀行石巖分行突然壓縮日常業務，導致民眾提款困難。這一切就說明，中國銀行在深圳資金鏈出現了問題。

他進一步指出，「『占壓財政存款或資金』就說明把當地政府的資金借出去還不回來了，大錢都這樣，更不要說百姓的儲蓄。政府監管混亂，加上銀行業貪污腐敗，或者是政府官員直接插手貪腐，現在連當地政府的財政開支被貸出拿不回來，儲戶的資金更沒有安全保障」。

李恒青表示，中國現在的金融壞帳非常嚴重，政府的腐敗使得銀行毫無信用，而且是各級政府直接在消費銀行的信用，民眾對自己存款安全的恐懼隨時引發社會群體事件。他指出，中國還有千家地方銀行，直接成為當地政府的錢袋子，「根本沒有約束，民眾在財產安全的恐慌之中也沒有其他出路」。

報導指出，中國多個地方的自動櫃員機出現無法提款的問題，中國河南省四間村鎮銀行近期傳出「暴雷」消息，存戶無法提款或轉帳。就連四大國有銀行之一的中國農業銀行，最近也有存戶在提款時，突被告知每日提款額度為1000元人民幣。也有網友指出，北京的銀行已普遍地實行「每天5000元人民幣」的轉帳額度。

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