山雨欲來！憂存款「被消失」　中國各銀行現擠兌潮

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經濟學家李恒青表示，中國暴雷擠兌一般是難以想像的，中國銀行大多承擔地方財政支出的服務功能，地方財政的上級撥款和稅收通常放在當地的中國銀行分行操作。
李恒青指出，如果查看上月19日中國人民銀行深圳市中心支行的行政處罰信息公示顯示，因佔壓財政存款或資金，中國銀行股份有限公司在深圳的3家支行被行政處罰加行政警告。 接著在5月30日，深圳中國銀行石巖分行突然壓縮日常業務，導致民眾提款困難。這一切就說明，中國銀行在深圳資金鏈出現了問題。
他進一步指出，「『占壓財政存款或資金』就說明把當地政府的資金借出去還不回來了，大錢都這樣，更不要說百姓的儲蓄。政府監管混亂，加上銀行業貪污腐敗，或者是政府官員直接插手貪腐，現在連當地政府的財政開支被貸出拿不回來，儲戶的資金更沒有安全保障」。
李恒青表示，中國現在的金融壞帳非常嚴重，政府的腐敗使得銀行毫無信用，而且是各級政府直接在消費銀行的信用，民眾對自己存款安全的恐懼隨時引發社會群體事件。他指出，中國還有千家地方銀行，直接成為當地政府的錢袋子，「根本沒有約束，民眾在財產安全的恐慌之中也沒有其他出路」。
報導指出，中國多個地方的自動櫃員機出現無法提款的問題，中國河南省四間村鎮銀行近期傳出「暴雷」消息，存戶無法提款或轉帳。就連四大國有銀行之一的中國農業銀行，最近也有存戶在提款時，突被告知每日提款額度為1000元人民幣。也有網友指出，北京的銀行已普遍地實行「每天5000元人民幣」的轉帳額度。