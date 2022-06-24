《柯南》佐藤警官嫁了!化身萬聖節新娘 婚禮被陌生男鬧事
日本知名動漫《名偵探柯南》第25部電影《名偵探柯南 萬聖節的新娘》將在台上映，柯南將面臨前所未有的棘手大案，在充滿萬聖節氣氛的澀谷街頭，串連過去與現在的爆炸案，將追查炸彈客真正身分。此外，高木與佐藤的愛情故事，以及警校五人組的祕辛，都將首次登上大螢幕，片中結合過去與現在所發生案件的縝密推理、角色間的羈絆，皆是此次該片最大看點。
《名偵探柯南 萬聖節的新娘》劇情講述在充滿萬聖節氣息的東京「澀谷HIKARIE」正舉行婚禮，披上嫁紗現身的新娘，正是警視廳的佐藤警官。當柯南以及其他賓客正興高采烈獻上祝賀時，一名男子突然闖入婚宴鬧事，高木刑事為了保護場內大家的安全，奮不顧身上前去制止而遭遇危機，所幸沒有傷到要害，事件也就此平息。然而目睹一切的佐藤警官，在她眼裡所見到的並非如此，3年前發生的連續爆破事件，使得當時以心相許的松田警官因公殉職，那時出現在佐藤眼中的死神身影竟然再次重疊在高木身上。
同一個時間點，連續爆破事件的犯人在此時逃獄。公安警察降谷零（ 安室透 ）對於將自己同期的松田送上黃泉路的凶手緊追不捨，卻被謎樣的變裝人物裝上項圈炸彈。為了幫忙拆解安室的項圈炸彈裝置，柯南前往安室平常潛伏的地下祕密基地，調查3年前安室的警察學校同學們已不在人世的來龍去脈，以及身分不明的變裝炸彈犯在澀谷所發生的事件。進行事件搜查當中，匪夷所思的身影正逐步朝柯南他們接近。《名偵探柯南 萬聖節的新娘》將於6月30日在台上映。