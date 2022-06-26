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每週入境限制2.5萬人　機票價格飆漲、機場量能砍半

▲中央下令每周僅開放2.5萬人入境，桃機推估入境運能將近砍半。（圖／NOWnews資料照）
▲中央下令每周僅開放2.5萬人入境，桃機推估入境運能將近砍半。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-26 15:42:51

全球產業隨著疫情趨緩逐漸復甦，最令國人期盼的莫過於長達兩年半因疫禁止的出國旅遊，不過台灣近期正屬疫情嚴峻時刻，中央下令每周僅開放2.5萬人入境，以確保我國檢疫、醫療量能，但2.5萬人是多是少？桃園機場公司業務處副處長修杰麟接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，以去年1至6月還未限制入境人口時來看，每天可載運7千人次旅客入境。換言之，每周有4.9萬人可入境，現況下僅剩2.5萬，相當於近每2人就有1人無法如期入境。

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因應入境檢疫3+4新制上路，交通部規定每周入境人數上限為2.5萬人，但卻引發民眾搶購潮，使機位價格飛漲，供需之間失衡多少？修杰麟指出，以疫情前來看，2019年運量為4800萬人次，其中又以8月份最高為86萬人次，而今（2022）年起1至5月人數均逐漸成長，在入境管制上線實施前，每周旅運人次達4萬以上，運能僅疫情前的約4.25%。

如果以防疫車隊的載運量能回推，在去年1至6月還未限制入境狀況下，共有747輛防疫座車，每天可載運的旅客入境量約7千人左右，也就是指桃機每周最大可乘載4.9萬人入境，現況下僅開放2.5萬人入境相當於將運能砍半。

不過，由於防疫程序與採檢等措施，想入境恐怕有得等，桃園機場日前便傳出旅客自下機至搭上防疫計程車耗時長達5個小時，台灣對於即將迎來的國際旅客是否已經準備好？對此，桃機表示，由於先前仍維持落地需進行鼻黏膜PCR採檢，等待結果就需耗費2至3小時，現採唾液採檢，流程較為迅速，不過由於仍維持入境行李清消作業，再加上有離尖峰入境人次差異，目前最速可縮短至90分鐘，慢則2至3小時。

而在航空公司方面，長榮航空受訪也坦言，受入境檢疫政策、每周入境人數限制及來台轉機仍需提供核酸檢測報告影響，目前載客航班運能仍遠遠不及疫前程度，不過仍將依主管機關相關政策及客運市場復甦情況，漸進式加密載客航班。
 
長榮自今年第3季起，北美航線將由現行每週17班增飛至每周29至33班，東南亞航線方面，胡志明市、河內、馬尼拉將增為每天1班，曼谷、新加坡、吉隆坡、雅加達、金邊均有增班的規劃，並恢復台北-宿霧每週3班的飛航服務。國人最喜愛的東北亞航線方面，東京、大阪航線均由每周2班增為3班、福岡由1班增為2班，首爾則維持每周2班。
 
飛往歐洲航班則因應歐洲往返曼谷旅客需求，自第3季開始提供台北-曼谷-倫敦每周3至5班、台北-曼谷-阿姆斯丹每周3班，以及台北-曼谷-維也納每周2至3班的飛航服務，台北-巴黎則維持每周1~3班的直飛服務。
 
在票價方面，長榮說明，受諸多防疫措施、航空燃油大幅上揚及通膨帶動各項成本增加影響，導致各航空公司營運成本大幅增加，勢必會反映於全球航空機票價格，整體票價漲幅恐達三成以上。

長榮強調，由於肩負企業社會責任，即使在疫情期間，客運需求呈現墜崖式的下跌，仍持續提供客運航班運作，期盼主管機關能在符合防疫及醫療量能之情況下，加速放寬入境人數之限制，讓旅外的學子及國人能順利返台，讓本公司可承載每位需要的旅客，安全舒適的抵達目的地。

針對是否放寬旅客入境限額，交通部長王國材日前表示，到6月底前都不會放寬限額，看來國際旅運要真正復甦，恐怕還要繼續等。
 

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