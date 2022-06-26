跨境旅遊開放龜步！旅遊業難盼國際客　觀光局也無奈

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湯文琦表示，目前規劃上，還是必須要打滿三劑疫苗才可以出國或是駐台旅遊，國旅參團放寬是因為考量到4月進到現在疫苗的普及率已經有提高，且在4月本來就有一些除外的狀況，如公司旅遊、畢旅等等，不過牽涉抱開放國境就要考量到國人的保護力，因此還是以指揮中心調配醫療、檢疫量能為主。
目前觀光局可以做的就是積極與業者座談、等待指揮中心修正出入境接待指引，湯文琦說：「疫情會有很多變化，我們只能說盡量準備，但也不可能說一次就會搞定，可能都會隨時因疫情變動相關規定」，不過以市場面來看，旅行業和旅宿業也都在做準備大舉徵才，可以看到業者對於下半年的跨境旅遊還是很有信心的，第四季有機會進行雙邊開放。
對於台灣的邊境開放腳步是否太慢？DoMo集團董事長李奇嶽受訪指出，確實很多國家比起台灣還要開放，像日本、韓國、新加坡來回都不用隔離，在疫後國際旅遊開放元年，台灣恐難吃到國際客市場大餅，因為入境檢疫就是旅客痛點，「而且這種邊境開放，一定是滾動式滿滿開，從14加7慢慢調整到現在的3加4，不過新制才剛起步，沒有隔一兩個月、兩三個月是不會馬上放寬的」。
而針對國際旅客疫苗三劑令，李奇嶽則認為，現階段仍屬合理，且符合「國際行情」，像美、日和大部分歐洲國家都是如此，當然有少數國家沒有嚴格的疫苗接種要求，就看各國的防疫規定如何選擇，但疫苗接種規定就如同疫情，一定也會進行滾動式調整，此規定不是影響國際客選擇台灣旅遊與否的指標。