COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

跨境旅遊開放龜步！旅遊業難盼國際客　觀光局也無奈

▲觀光局業務組長湯文琦接受《NOWnews今日新聞》訪問時坦言，目前已經將出入境接待指引送指揮中心核定，觀光局只能盡量準備。圖為「阿里山眠月線鐵道」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲觀光局業務組長湯文琦接受《NOWnews今日新聞》訪問時坦言，目前已經將出入境接待指引送指揮中心核定，觀光局只能盡量準備。圖為「阿里山眠月線鐵道」。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-26 15:47:58

隨著暑假來臨、多國相繼開放旅遊，台灣邊境解封議題近期亦成為各界焦點，到底何時能開放跨境旅遊？主管機關觀光局、甚至交通部都無法作主。交通部觀光局業務組長湯文琦接受《NOWnews今日新聞》訪問時坦言，目前已經將出入境接待指引送指揮中心核定，觀光局只能盡量準備，相關期程還是得要指揮中心說了算。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著各國陸續開放國門，旅遊業者也終於見到一絲曙光，不過指揮中心指揮官陳時中在8日於記者會上才表示，「旅行團解封不用等到8月」，新版的《旅行業辦理出入境團體旅客操作指引》草案也已在指揮中心進行審查，時隔兩周後仍音訊全無。但好在國旅團疫苗三劑令終於取消，交通部提供的旅遊振興方式也將在7月15日正式上線，讓業者得以注入活水，不過也有旅行業反應台灣對於國際旅客限制多，未來是否會比照國旅放寬三劑令？

湯文琦表示，目前規劃上，還是必須要打滿三劑疫苗才可以出國或是駐台旅遊，國旅參團放寬是因為考量到4月進到現在疫苗的普及率已經有提高，且在4月本來就有一些除外的狀況，如公司旅遊、畢旅等等，不過牽涉抱開放國境就要考量到國人的保護力，因此還是以指揮中心調配醫療、檢疫量能為主。

目前觀光局可以做的就是積極與業者座談、等待指揮中心修正出入境接待指引，湯文琦說：「疫情會有很多變化，我們只能說盡量準備，但也不可能說一次就會搞定，可能都會隨時因疫情變動相關規定」，不過以市場面來看，旅行業和旅宿業也都在做準備大舉徵才，可以看到業者對於下半年的跨境旅遊還是很有信心的，第四季有機會進行雙邊開放。

對於台灣的邊境開放腳步是否太慢？DoMo集團董事長李奇嶽受訪指出，確實很多國家比起台灣還要開放，像日本、韓國、新加坡來回都不用隔離，在疫後國際旅遊開放元年，台灣恐難吃到國際客市場大餅，因為入境檢疫就是旅客痛點，「而且這種邊境開放，一定是滾動式滿滿開，從14加7慢慢調整到現在的3加4，不過新制才剛起步，沒有隔一兩個月、兩三個月是不會馬上放寬的」。

而針對國際旅客疫苗三劑令，李奇嶽則認為，現階段仍屬合理，且符合「國際行情」，像美、日和大部分歐洲國家都是如此，當然有少數國家沒有嚴格的疫苗接種要求，就看各國的防疫規定如何選擇，但疫苗接種規定就如同疫情，一定也會進行滾動式調整，此規定不是影響國際客選擇台灣旅遊與否的指標。

歡慶國旅團解封！業者推宜蘭8人包棟民宿下殺2千元

解封出國3趨勢！歐洲團「只漲3成」受歡迎：補償心態爆發

潘文忠：不會提前放暑假、若9月全國解封校園將跟進

急搶觀光財！「這國」沒打疫苗也能去　最快7月全面解封

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀