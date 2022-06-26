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疫後出國染疫該怎麼辦？觀光局、旅遊達人給建議

▲李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，建議消費者可以考慮旅遊國家的旅遊意外相關保險，或是現有的海外醫療保險。 （示意圖／NOWnews資料照）
▲李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，建議消費者可以考慮旅遊國家的旅遊意外相關保險，或是現有的海外醫療保險。 （示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-26 15:55:39

國際旅遊令許多消費者期待，但疫後旅遊要小心，不僅沒有保險可陪，台灣主管機關恐怕也愛莫能助，如果不幸在異地染疫，甚至成為中重症患者，龐大的醫療費用恐高出旅費數倍。品保協會發言人李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，消費者可以考慮旅遊國家的旅遊意外相關保險，或是現有的海外醫療保險，雖然價格較高，但如果無保險在國外確診恐要付出高額醫藥費。

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根據雄獅旅遊調查統計，旅客疫後最想去的地區由日本奪冠，其次則為韓國、歐洲、亞非、東南亞。日本大阪是最熱門的旅遊目的地，第二名至第五名分別是首爾、德國及瑞士、沖繩、土耳其，另有超過半數的旅客希望參團人數在15至20人，且旅客對於歐洲線產品的詢問度明顯增加，甚至高於過去熱門的東南亞。雄獅旅遊表示，歐洲不少國家都已開始鬆綁邊境政策，對國際觀光客限制少，加上可以一次橫跨多國家旅遊，因此吸引不少人青睞。

許多台灣民眾現階段就等著禁團令開放，想一解過去兩年半無法出國的沈悶心情，不過在買好機票、訂好飯店前，消費者最重要的功課除了了解開國的防疫政策外，如果不幸確診是否能支應當地醫藥費更是一大考量，因為保險不理賠，觀光局也沒轍。

交通部觀光局業務組長湯文琦接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，日後等禁團令解除，國人是否要馬上出國要考慮疫情狀況，如果是團客就是由業者負責，消費者要去了解該業者的相關規定，不過由於目前旅遊相關保險均不理賠外國確診，「我們也有和產險公會、保險公司聯繫，但是目前市場上都沒有相關產品」，因此如果染疫，甚至不幸是中重症可能負擔就會非常重。

李奇嶽則說，如果未來出國旅行團在海外遇到確診、發病，或登機採檢陽性就是要按照當地的法令規章，就地隔離就醫，等到痊癒之後才能搭機，若是輕症需在當地旅館接受治療、若嚴重得住院，其他的團員透過快篩陰性就可以繼續行程，「不幸確診費用是非常高，如果中重症那就是天價了」。

然而，現況下也並非真的無保險可保，李奇嶽建議，民動可以考慮請旅行業者協助投保當地的旅遊意外相關保險，或是價格較高的海外醫療險也是可考慮的，特定國家也有強制旅客投保的相關機制，以國人最愛的日本為例，要求旅客一定要投爆旅遊健康險，否則不能入境，上限1千萬日幣，但還是希望觀光局，甚至是保險主管機關金管會持續努力，持續與產險公會溝通，協助國人海外旅遊更安心。

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