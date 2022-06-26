疫後出國染疫該怎麼辦？觀光局、旅遊達人給建議

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許多台灣民眾現階段就等著禁團令開放，想一解過去兩年半無法出國的沈悶心情，不過在買好機票、訂好飯店前，消費者最重要的功課除了了解開國的防疫政策外，如果不幸確診是否能支應當地醫藥費更是一大考量，因為保險不理賠，觀光局也沒轍。
交通部觀光局業務組長湯文琦接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，日後等禁團令解除，國人是否要馬上出國要考慮疫情狀況，如果是團客就是由業者負責，消費者要去了解該業者的相關規定，不過由於目前旅遊相關保險均不理賠外國確診，「我們也有和產險公會、保險公司聯繫，但是目前市場上都沒有相關產品」，因此如果染疫，甚至不幸是中重症可能負擔就會非常重。
李奇嶽則說，如果未來出國旅行團在海外遇到確診、發病，或登機採檢陽性就是要按照當地的法令規章，就地隔離就醫，等到痊癒之後才能搭機，若是輕症需在當地旅館接受治療、若嚴重得住院，其他的團員透過快篩陰性就可以繼續行程，「不幸確診費用是非常高，如果中重症那就是天價了」。
然而，現況下也並非真的無保險可保，李奇嶽建議，民動可以考慮請旅行業者協助投保當地的旅遊意外相關保險，或是價格較高的海外醫療險也是可考慮的，特定國家也有強制旅客投保的相關機制，以國人最愛的日本為例，要求旅客一定要投爆旅遊健康險，否則不能入境，上限1千萬日幣，但還是希望觀光局，甚至是保險主管機關金管會持續努力，持續與產險公會溝通，協助國人海外旅遊更安心。