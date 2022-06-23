超夢幻未來遊樂園！teamLab互動藝術展高雄科工館登場
在全球各地展出、吸引全球千萬人打卡的超人氣「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」6月24日起在高雄科工館四、五特展廳登場。完整9大作品首度移師南台灣，高雄展場更是突破以往，採挑高空間規劃、搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級，帶給南部民眾不一樣的全新饗宴，是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元夢幻藝術展。
teamLabKids CEO松本明耐表示，展覽的構思靈感契機，是來自於10年前在國立臺灣美術館展出時，受到台灣觀眾的啟發，有別於日本安靜的欣賞展覽，看見台灣的小朋友們在美術館裡自在地活動，當下對於創作團隊來說是很衝擊的。
此次完整展出作品包含，與花共生的動物們II、塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄、小人所居住的桌子、光球管弦樂團、滑梯水果園、遠古神靈故事、天才跳房子、彩繪動物、彩繪動物立體紙模型。高雄場以挑高場地傾力打造大型藝術空間，融入光線、色彩、聲音，每一個作品透過參觀者不同的互動方式，產生絕美無比的感官體驗，激盪碰撞出繽紛精彩的火花，在這裡每一個瞬間都是獨一無二的，無論大人或小孩都可以自由的享受，開展你的視野，激發出無限的創造力。
主辦單位也特別分享了觀展攻略，建議穿著白色或淺色系服裝來觀展，越簡單的顏色越能呈現清晰鮮明的畫面；另外部分區域須脫鞋並穿著棉襪；現場還有限定推出贈獎活動。「teamLab未來遊樂園」自6月24日展至10月11日止。