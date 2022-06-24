烏克蘭152處歷史遺跡遭破壞　英對俄實施新制裁

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯合國教科文組織（UNESCO）23日表示，聯合國專家已經證實，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭152處文化和歷史遺址全部或部分遭到破壞。
法新社報導，聯合國教科文組織指出，遭破壞遺址包括博物館和紀念碑、教堂等宗教建築，以及圖書館和其他特殊建築。聯合國教科文組織正協助烏克蘭當局記錄損失。
聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）在聲明中表示：「這些對烏克蘭文化遺址的反覆攻擊必須停止。所有形式的文化遺產在任何情況下，都不應被鎖定為攻擊目標。」
● 英國實施新貿易制裁 禁止向俄國出口航空燃油
根據英國政府網站發布的公告，英國23日對俄羅斯實施新的貿易制裁，其中包括禁止向俄國出口航空燃油。
這項「致出口商公告」列出的新措施，包括禁止向俄國出口一系列商品和技術、禁止出口航空燃油及出口英鎊或歐盟計價的紙幣。
公告還指出，對於提供與鋼鐵進口有關的技術援助、金融服務、資金和經紀服務也有新的禁令。
● Nike確定全面退出俄羅斯市場 數月內終止業務
美國運動服飾大廠耐吉（Nike）23日證實，它加入麥當勞（McDonald's）和谷歌（Google）等西方大品牌行列，將完全退出俄羅斯市場。耐吉3個月前已暫停在俄國營運。
耐吉3月3日表示，為了回應俄羅斯在烏克蘭的行動，它在俄國的自有及負責經營的門市將全數暫停營運，但由獨立夥伴營運的門市仍將維持業務。
耐吉23日透過電郵聲明告訴路透社：「耐吉已經做出離開俄羅斯市場的決定。我們的優先考量，是在未來幾個月內我們以負責任方式逐步縮減業務時，確保我們能全力支持我們的員工。」
● 鐵路封鎖俄國飛地？ 立陶宛：莫斯科說謊
俄羅斯聲稱立陶宛對俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）發動鐵路封鎖，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）表示，這種說法是謊言。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，立陶宛18日根據歐洲聯盟制裁措施禁止俄羅斯途經立陶宛，在加里寧格勒州與俄羅斯本土之間運送鋼鐵等鐵金屬製品。俄羅斯聞訊揚言報復，譴責制裁行動非法，令人無法接受。
席莫尼特解釋，旅客從俄羅斯前往加里寧格勒州時，仍可自由跨越立陶宛領土，受制裁影響的俄國貨運也僅占約1%。
布魯塞爾一名高階外交官員表示，俄羅斯的「封鎖說」是虛假訊息，完全不是真的。
● 無國界記者組織：俄軍冷血處決烏克蘭攝影師
無國界記者組織（RSF）22日在長達16頁的報告中指出，今年3月13日當天，俄羅斯軍隊「冷血處決」烏克蘭攝影記者李文（Maks Levin）及他的友人查尼紹夫（Oleksiy Chernyshov）。
路透社報導，李文生於1981年，生前是紀錄片製作人，從2013年起時而為路透社報導提供照片及影像，他在今年3月13日失蹤，無國界記者組織表示，李文當天遭到處決。
無國界記者組織指稱，該組織檢視了現場證據，包括子彈、李文被燒毀的汽車、4月1日發現李文及查尼紹夫遺體時所拍照片。（編輯：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110623