NOW早報／醫學生重考醫學系又錄取？台大證實、檢討制度

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Dcard文章曝光後，引起網友正反論戰，有人認為這種行為等同欺騙，「重點是他在面試當下直接就騙人了啊，沒有說自己已經考上台大醫，想想這消息傳到教授耳裡會是什麼德性」、「這樣不就有人衰小落榜了」，但也有人認為，「人家都照規則走，憑什麼被公審」、「我覺得反正沒犯法，他想考就考，畢竟他也要花時間花金錢，就只是沒上的很賭爛而已」。
有網友貼出當事學生的限時動態，表示系方當天就收到舉報，並給予學生2種選擇，一個是放棄資格，讓名額回流指考，另一個是重新入學、提編，但學業成績必須達標。
台大註冊組組長李宏森表示，在個人申請考試中有收到相關訊息，查了相關規則發現，重考是考生權益，該考生原本在本校醫學系就讀一年級，在學生身分也不影響其重複報考醫學系的權益。
他提到，台大醫學系申請入學多年來維持不列備取，今年醫學系正取50名、同樣不列備取，該考生實際表現優秀，從學測到第二階段審查的筆試、面試、跑台做實驗等，皆符合學系錄取標準，因此列為正取生，最後得看該考生是否要報到。
李宏森指出，醫學系在發現有在學生重複錄取後，有跟該考生聯繫，看是要退掉一年級學籍，重新入學為新生，還是要放棄資格、不進行全國統一分發，讓名額回流到7月分發入學，不會有浪費名額問題。
他表示，台大醫學系一直以來都沒列備取，有考生、家長擔憂此舉會占用一般考生名額，已建議醫學系針對此事件列入招生研議，斟酌在申請入學提列備取生，但還是需醫學系與內部招生會議做決定，若有進行調整，最快下個學年度適用。
今日天氣／「烤番薯」出沒！高溫恐飆36度 午後慎防雷陣雨
中央氣象局預報，今（24）日天氣與昨日相當類似，僅有東南部地區及恆春半島地區出現不定時零星短暫陣雨，午後則是在大台北地區、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，不時還伴隨雷擊、強陣風。
氣溫方面，夜晚清晨低溫落在25至27度，各地白天高溫普遍達33到35度，感受上十分炎熱，甚至在大台北地區、中南部近山區或河谷地區及花東縱谷可能發生局部36度以上高溫。
猴痘昨起列入「第二類傳染病」！疑似病例需24小時內通報
隨著猴痘疫情在多國擴散，新加坡衛生部在21日也表示，發現東南亞第一例患者；為此，疾管署昨天（23日）宣布，將猴痘正式列為第二類法定傳染病，依據指引，若有民眾染病需在24小時內回報，必要時得於指定機構隔離治療。
疾管署莊人祥指出，上周有名赴歐洲出差的60多歲男性，返國時雙手出現水泡、水痘，因此通報為疑似病例，入境之後特別送往負壓病房隔離，但經採檢已排除；同時，也再次提醒民眾，根據傳染病防治法，若有民眾發生疑似病例，務必在24小時內回報，目前白喉、登革熱、麻疹等疾病都屬於此類。
具俊曄太罩！小S隔空登韓綜「告白劉在錫」 嗨到睡不著
小S徐熙娣日前開心公開韓國主持人劉在錫與曹世鎬特地錄給她的問候影片，獲邀到韓國一同吃飯讓小S相當興奮，而原來該段影片就是具俊曄上了他倆主持的《劉Quiz on the Block》節目所錄製，日前播出節目內容，具俊曄不只分享與大S過往點滴，甚至也將小S一同帶上節目，小S以錄製影片告白劉在錫，讓在場所有人全笑翻，小S深夜也發出節目片段直呼「我今晚無法睡了，劉在錫看到我了，他還笑了」讓不少網友稱羨。
具俊曄日前上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，不僅大方公開與新婚妻大S的親密合照，甚至將小姨子徐熙娣事前錄製好的影片拿到節目上播放，小S以「劉歐巴」稱呼劉在錫，介紹自己是具俊曄的小姨子當作開場。
接著小S一連串英文大告白，表示「我想要告訴你，我非常愛你，YOUR SHOW IS SUPER GOOD！AMAZING！You're so charming！（你的節目太完美太好了，你真的好迷人）」看完影片劉在錫馬上對具俊曄表示「請代我轉達感謝，我也為她錄個影片問候吧。」顯現出大神親切的模樣。
而節目播出後，小S也開心的在IG、臉書分享該段影片，寫下「我今晚無法睡了，劉在錫看到我了，他還笑了！好開心XD！感覺離孫錫久又更近了！姐夫，you are the best （也謝謝曹世鎬）」讓不少網友表示「夭壽喔！隔空上韓國節目，只有妳小S能辦到吧XD」、「太羨慕啦！姐夫好給力」、「具俊曄根本是小S在韓國的經紀人啊」、「姐夫真的太罩了吧！好爽喔」。
而也有網友說「很棒！但是妳太興奮過頭了吧XD」、「看得出來真的很興奮欸」、「天啊真的感覺很興奮」；結果小S直接在昨天早上六點許回覆網友「興奮到現在起床啦哈哈哈哈哈哈」顯然還沈浸在被劉大神看見的喜悅當中！
NBA／Lillard的幫手來了 拓荒者送出首輪籤換來Grant
進入重建中的波特蘭拓荒者，終於在季後等到了他們想要的交易，根據ESPN報導，底特律活塞將陣中大將Jerami Grant交易至拓荒者，換來一個來自密爾瓦基公鹿的2025年首輪選秀權。
今年季中送走CJ McCollum、拆掉「雙槍」組合之後，拓荒者正式進入重建，試圖圍繞Damian Lillard來重新打造一支具有爭冠實力的球隊，而首要目標就是找來一名明星級側翼。
Grant在來到活塞之後，得分數據上漲，本季場均可以得到19.2分4.1籃板2.4助攻1阻攻。他整季都在交易傳聞之中，不過沒有球隊真的出手，直到球季結束後才確定了自己的下家。
拓荒者送出的這個首輪籤來自於公鹿，是2025年選秀權前4順位保護，活塞送走Grant之後，獲得了2100萬美元的交易特例，現在騰出了4300萬美元的薪資空間。除此之外，活塞還和拓荒者互換了次輪選秀權，拓荒者擁有46號籤。
總計這筆交易中，拓荒者方面得到了Grant和2022年次輪第46順位選秀權；活塞方面得到2022年次輪第36順位選秀權、2025首輪選秀權、2025次輪選秀權。
根據另一名NBA記者Marc Stein的報導，活塞曾經用Grant向亞特蘭大老鷹報價Bogdan Bogdanovic和今年的首輪第16順位選秀權，不過對方並不感興趣。
根據聯盟規則，總薪資額在薪資上限以下的球隊，可以直接得到一位球員，前提是這名球員的加入，不會使他們的薪資總額超過薪資上限的10萬美元。而若交易成功，另外一支參與交易的球隊，就可得到一個與那位球員年薪等價的交易特例。而交易特例不能用來簽約自由球員，也不能和其他球員打包使用，只能再度完成一對一的交易。
冷氣省電有秘訣！專家開機前做「3件事」：有效降低耗能
夏季電費昂貴，但炎熱的天氣卻又不能擺脫冷氣的懷抱？對此，有專家提醒，當夏季來臨要開冷氣前，可以先注意「這3件事」，能夠有效的減少耗電量，在爽吹冷氣的同時，也不用害怕收到金額爆增的電費帳單！
根據冷氣製造職人Ken88於TikTok中分享，若是不想在爽吹冷氣後，被高額的電費帳單嚇到，那麼在炎炎夏日開啟冷氣前，一定要先做「3件事」，能夠有效減少家中冷氣耗電量，避免電費暴增的慘況發生。首先要先檢查室內機，是否有太髒、佈滿灰塵的情況發生，否則不僅冷風吹不出來，也會讓冷氣更加耗電。
第二，除了檢查室內機外，經常被忽略的室外機也相當重要，若是後方積累很多毛屑、灰塵，會讓冷氣的熱風無法順利排出，導致室外機的電流一路飆高；第三點，家中若是使用定頻冷氣，建議換成變頻的冷氣，它不僅能夠讓溫度吹起來更舒適，且也更加的省電。
除此之外台電也曾提醒過，在使用冷氣空調時，千萬不要一次就將溫度調的太低，因為這會使冷氣高功率運轉而耗電，台電建議將冷氣溫度設定在26至28度（每調高1度可省電6%），再搭配電風扇或循環扇，都可以幫助室內空氣對流，提高冷房的效果。（編輯：賴禹妡）