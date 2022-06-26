巷仔內／「觀光大國」解封止步　王國材成最大苦主

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屆時暑期已接近尾聲，且具體還有什麼其他限制至今未明，看在其他國家眼中儼然缺乏與時俱進的彈性，連台灣美國商會發布的2022台灣白皮書都警告「解封」是台灣面臨的一大問題，與「缺電」、「缺才」兩大世紀難題並駕齊驅，蔚為奇觀。
而其中最尷尬的角色，莫過於交通部長王國材，本為邊境、旅遊兩大產業主管機關，然而過去兩年來，由於屬於指揮中心開設期間，因此陳時中手握大權，一聲令下桃機從上至下就得兵荒馬亂一陣，從「搭機梅花座」到「戴口罩抱持社交距離」、「戴口罩可不用保持社交距離」，採檢方式從落地鼻黏膜PCR到唾液PCR，如今更是一手掐住機場公司的咽喉，每周僅開放2.5萬人入境。
而觀光局早在6月上旬就送出《旅行業辦理出入境團體旅客操作指引》，時間近6月底，審查進度不明，眼看就要趕不上暑期首波團客入境時間，國人也苦等不得出團國外旅遊，逼得王國材將55億國旅振興預算提前上路，為已躺在加護病房的旅遊產業輸血，對外也無法說明解封期程，畢竟指揮中心連4月公布國內旅遊團疫苗三劑令時，都可以不用照會主管機關，想必也沒有讓交通部知道解封期程的意思。
不管陳時中是心在防疫或是心在選舉，請指揮官記得自己僅是衛福部長，行政院下還有其他13部、8會，下轄百工百業，不應嘴上說著與病毒共存的消極處置，另一手卻不願放下實權，讓各部能正常運作，疫情只是一時，但台灣未來還有數十數百年要走，祈禱台灣不會成為除了防疫什麼都不會的國家。