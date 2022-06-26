COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／「觀光大國」解封止步　王國材成最大苦主

▲指揮中心審查《旅行業辦理出入境團體旅客操作指引》進度石沈大海，換來的只有「每周限2.5萬人入境」的緊縮措施，讓交通部長王國材頗為尷尬。（圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心審查《旅行業辦理出入境團體旅客操作指引》進度石沈大海，換來的只有「每周限2.5萬人入境」的緊縮措施，讓交通部長王國材頗為尷尬。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／特稿

2022-06-26 16:01:28

台灣近期本土疫情持續，使好不容易盼得有望解封邊境的旅遊業者、消費者再次蒙上陰影，指揮中心審查《旅行業辦理出入境團體旅客操作指引》進度石沈大海，換來的只有「每周限2.5萬人入境」的緊縮措施，在各國都陸續開放觀光的時刻，自詡為「觀光大國」的台灣卻止步不前。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前各國已經陸續開放解封，許多歐美國家只要滿組疫苗接種要求即可入境免隔離，將範圍縮限制亞洲，新加坡早已開放疫苗通道給旅客通行，而日、韓、泰等多國也近乎全面開放旅客入境免隔離，反觀台灣至今才甫上路「3+4」新制，加上中央依舊在意每天確診人數數以上萬，依據以往慣例「3+4」制度起碼將維持兩個月。

屆時暑期已接近尾聲，且具體還有什麼其他限制至今未明，看在其他國家眼中儼然缺乏與時俱進的彈性，連台灣美國商會發布的2022台灣白皮書都警告「解封」是台灣面臨的一大問題，與「缺電」、「缺才」兩大世紀難題並駕齊驅，蔚為奇觀。

而其中最尷尬的角色，莫過於交通部長王國材，本為邊境、旅遊兩大產業主管機關，然而過去兩年來，由於屬於指揮中心開設期間，因此陳時中手握大權，一聲令下桃機從上至下就得兵荒馬亂一陣，從「搭機梅花座」到「戴口罩抱持社交距離」、「戴口罩可不用保持社交距離」，採檢方式從落地鼻黏膜PCR到唾液PCR，如今更是一手掐住機場公司的咽喉，每周僅開放2.5萬人入境。

而觀光局早在6月上旬就送出《旅行業辦理出入境團體旅客操作指引》，時間近6月底，審查進度不明，眼看就要趕不上暑期首波團客入境時間，國人也苦等不得出團國外旅遊，逼得王國材將55億國旅振興預算提前上路，為已躺在加護病房的旅遊產業輸血，對外也無法說明解封期程，畢竟指揮中心連4月公布國內旅遊團疫苗三劑令時，都可以不用照會主管機關，想必也沒有讓交通部知道解封期程的意思。

不管陳時中是心在防疫或是心在選舉，請指揮官記得自己僅是衛福部長，行政院下還有其他13部、8會，下轄百工百業，不應嘴上說著與病毒共存的消極處置，另一手卻不願放下實權，讓各部能正常運作，疫情只是一時，但台灣未來還有數十數百年要走，祈禱台灣不會成為除了防疫什麼都不會的國家。

歡慶國旅團解封！業者推宜蘭8人包棟民宿下殺2千元

解封出國3趨勢！歐洲團「只漲3成」受歡迎：補償心態爆發

潘文忠：不會提前放暑假、若9月全國解封校園將跟進

急搶觀光財！「這國」沒打疫苗也能去　最快7月全面解封

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀